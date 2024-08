Canciller de Perú califica de "fraudulenta" el proceso electoral en Venezuela: Maduro no demostró su victoria

Durante su presentación ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el canciller de Perú, Javier Gonzáles-Olaechea, calificó la victoria de Nicolás Maduro en Venezuela como una "fraudulenta", y afirmó que el mandatario nunca demostró su victoria.

Olaechea precisó que tras las elecciones el propio Gobierno de Maduro no ha podido dar explicaciones o argumentos explicando su triunfo electoral, y que durante las primeras horas del lunes 29, se auto declaró como ganador sin tener estadísticas oficiales.

"El señor Maduro no ha podido demostrar su victoria, pues el día lunes 29, al haber sostenido la autoridad electoral que al 80% se le declaraba como ganador, no evidenció ni una sola acta. Horas después, Maduro fue proclamado presidente sin algún pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral", declaró.

Durante su discurso, el canciller peruano se pronunció fuertemente en contra de los países que no votaron en contra del régimen de Maduro, criticando su abstención a la reunión internacional en medio de un contexto complicado.

Esto iba referido específicamente a Brasil, Colombia y México, los únicos territorios que respaldaron al dictador venezolano, siendo el caso más indignante el de México, que no mandó representante.

"¿Entonces preguntamos por qué el Latinobarómetro nos dice cada año que nuestros ciudadanos, especialmente nuestros jóvenes, no creen en los políticos, no creen en la democracia ni en el sistema representativo? Porque ven esto, justamente; estas 11 abstenciones. ¿Acaso no leemos los periódicos? ¿Acaso no sabemos que María Corina Machado y Edmundo González, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, han sido encausados por el fiscal del régimen?", añadió.