¡Con indumentaria de la PNP! Captan a hombre manejando en aparente estado de ebriedad en SJM

¡De no creer! Un hombre fue captado conduciendo en aparente estado de ebriedad con indumentaria de la Policía Nacional del Perú (PNP) en San Juan de Miraflores (SJM). Según indicó el propio conductor, sería un efectivo policial del distrito.

De acuerdo con el reporte, el chofer fue intervenido por efectivos policiales mientras se encontraban dirigiendo el tránsito en la zona de la estación Atocongo, donde se habría registrado un accidente a tempranas horas de este sábado 16 de marzo.

Allí, los agentes del orden se percataron del comportamiento de este conductor, quien vestía el short verde y el polo blanco característicos de la indumentaria de educación física de la PNP.

"Me he estacionado porque el señor policía me ha dicho que me estaciones. (¿Está manejando en estado de ebriedad?) Eso tenemos que probarlo. Yo estoy yendo a mi casa. (¿Sabes que es una falta grave? Definitivamente", indicó en primer lugar el mencionado chofer.