Congresista Juan Burgo acusa ser víctima de reglaje: "Me están siguiendo"

El legislador de Podemos Perú, Juan Burgos, quien además es el presidente de la Comisión de Fiscalización, que investiga al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, señaló que estaría siendo víctima de reglaje. El representante nacional aseveró que "hay movimientos" desde el Ejecutivo que buscarían entorpecer las pesquisas.

En declaraciones a la prensa, el legislador acotó que se habría cruzado con agentes del Servicio Nacional de Inteligencia, en el mismo lugar en donde se encontró dos días seguidos. Vale resaltar que hace unos días también acusó haber sido contactado por personas cercanas al ministro del Interior con el fin de pactar una reunión al margen de las normas del Legislativo.

"Personalmente, estoy siendo perseguido por miembros del Servicio Nacional de Inteligencia, y hoy día (viernes) lo he comprobado porque he vuelto a ver a los mismos miembros que estuvieron en el lugar donde estuve ayer (...) En mis actividades comunes me están siguiendo. Les hemos tomado fotos, pero vamos a investigar qué nombres tienen", señaló para los medios.