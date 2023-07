Congresista niega dádivas en viaje a China: "Si debo ir a la cárcel por recibir conocimiento, aquí estoy"

El congresista Ilich López, señalado de infringir el Código de Ética al presuntamente aceptar dádivas en viaje a China, aseguró que solo fue al país asiático con fines parlamentarias. Por eso, el integrante de la bancada Acción Popular afirma que si debe ir a la cárcel por recibir conocimiento, lo hará.

En entrevista para el programa 'Al Estilo Juliana', el congresista se defendió de los señalamientos por haber realizado dicho viaje junto a otros cinco congresistas. Según sostiene, su participación en el Mobile World Congress solo estuvo motivado por los posibles beneficios que traería dicho intercambio cultural al Perú.

"Compartir estas experiencias van a hacer el país sea desarrollado en poco tiempo. Lo que me han regalados es conocimientos y si me tienen que procesar y me tengo que ir a la cárcel recibir conocimiento, aquí estoy, que vengan de una vez", declaró este jueves.