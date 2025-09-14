Congreso: Presentan proyecto de ley para proteger áreas verdes urbanas ante obras viales

14/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Desde el Congreso se plantea una iniciativa legislativa que busca proteger las áreas verdes en zonas urbanas de todo el país, cuando se trata de obras viales.

Iniciativa legislativa ambiental

Se trata del proyecto de ley 12167/2025-CR, Ley de protección del arbolado urbano frente a infraestructuras viales, que establece plantar tres árboles por cada árbol talado. La iniciativa fue presentada por la congresista Katy Ugarte, de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial.

El objetivo de la propuesta es proteger, reponer y robustecer el arbolado urbano frente proyecto de infraestructura vial, garantizando que se conserven los servicios ecosistémicos y la calidad de vida urbana. El documento señala que se aplica en obras viales o concesiones en zonas urbanas que afecten parques, bosques urbanos o áreas verdes consolidadas.

¿Qué propone?

La iniciativa legislativa propone que todo proyecto vial debe presentar un estudio de impacto ambiental específico que evalúe el impacto sobre el arbolado, este deberá contar con opinión del Ministerio del Ambiente, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la ciudadanía involucrada.

La autorización de la tala o reubicación de árboles está condicionada, pues solo se aprobará con un plan técnico de salvataje, del trasplante o reposición en proporción, se deberá plantar 3 árboles por cada talado. Asimismo, se señala que, cuando una obra elimine más de una hectárea de vegetación, se debe crear o ampliar un parque o corredor bioclimático antes del inicio de la obra.

Además, impone infracciones y sanciones, categorizadas por leve, la tala sin autorización, sin daño estructural con una multa de 1 UIT; grave, la afectación de arbolada madura sin plan de reposición con una multa hasta 5 UIT más la reposición de cinco de ellos por cada uno; y, muy grave, la tala de más del 50% de árboles en un parque urbano con una multa de hasta 10 UIT, suspensión de la obra y obligación de reponer 10 árboles por cada afectado.

Ellas son las sanciones e infracciones que se proponen en el proyecto de ley que busca proteger los ecosistemas y la calidad de la vida urbana al cuidar las áreas verdes en las ciudades de nuestra capital.