Congreso: Proponen que trabajadores de bancos tengan prohibido usar redes sociales

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

En el Congreso se presentó una propuesta de ley que busca prohibir el uso de celulares y redes sociales a trabajadores de bancos, ello con el fin de proteger a los ciudadanos como consumidores y su seguridad.

Propuesta de ley

La legisladora Katy Ugarte, quien presidente la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Público del Parlamento, presentó el proyecto de ley N° 13342/2025-CR que prohíbe el uso de celulares y medios digitales por parte de los trabajadores de atención directa al usuario en entidades financieras y bancos.

Según la propuesta, el objetivo es establecer medidas que fortalezcan la confianza de la ciudadanía ante la inseguridad ciudadana, pues muchos denuncian que los trabajadores informan a los delincuentes para que comentan un acto delictivo contra ellos.

Esta prohibición sería para las entidades financieras y bancos, todas las reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) que ofrecen servicios al público y se daría para todo personal que mantenga interacción con los usuarios, durante el horario laboral.

"Los equipos de trabajo y computadoras utilizados por los trabajadores de atención directa al usuario en entidades financieras y bancos deberán tener acceso restringido únicamente a los sistemas de la entidad. Está prohibido el acceso a internet, correo electrónico personal y cualquier otra aplicación o sitio web no relacionado con las funciones laborales", señala la propuesta.

Se establece que las entidades financieras deberán implementar las medidas de seguridad necesarias para el cumplimiento de la norma, lo que incluye la instalación de un software de control y monitoreo en los equipos de trabajo y computadoras, así como la capacitación del personal y establecer sanciones internas.

Por su parte, la SBS deberá supervisar y controlar el cumplimiento de la norma, imponiendo sanciones en caso de incumplimiento. Asimismo, dispone que el Ejecutivo con los ministerios correspondientes y entidades hagan las modificaciones reglamentarias necesarias.

Controversia por propuesta

Exitosa salió a las calles para conocer la opinión de la población ante este controvertido proyecto de ley presentado por la congresista Katy Ugarte, con el fin de recuperar la confianza de los usuarios y salvaguardar su seguridad.

"Está bien, que los sanciones. [¿Los trabajadores deberían tener su celular?] No, deberían decomisarlo, la empresa para evitar eso. [Sobre la inseguridad] Muy mal, por eso hay tanta matanza, vas al banco, sacas tu plata y te persiguen porque ya les han dateado, saben hasta cuanto tienes", señaló una usuaria a favor.

Otros ciudadanos no estuvieron de acuerdo y les pareció un proyecto "inviable", consideraron que debería haber una entidad dedicada al cuidado de la información financiera.

