Cuando Dina Boluarte dice que no tiene comando sobre las FF. AA. "es una sintetizacion de la responsabilidad política", asegura su abogado.

Jospeh Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, se conectó esta mañana con Karina Novoa en el programa "Informamos y Opinamos" para explicar las declaraciones donde su patrocinada expresó que ella no tiene comando para decidir sobre los protocolos que siguen las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional del Perú.

En otro momento, volvió a retomar su explicación diciendo que Boluarte solo establece la razón política de la orden, y son personas distintas quienes implementan las acciones.

Además, el letrado comentó que posiblemente Dina Boluarte no conoce su rol como jefa suprema de las Fuerzas Armadas porque no ha estado vinculada al ambiente militar.

"A veces nos hemos encontrado con algunos presidentes que no distinguen su rol como jefes supremos de las fuerzas armadas. Es una jefatura política porque la representación que tiene el presidente es de elección popular, no entró a la Escuela Militar, no hizo la carrera militar, quizá no sepa ni usar un arma, entonces su responsabilidad es estrictamente política" continuó.