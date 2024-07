Dina Boluarte "es una presidenta con tanta impericia y poca preparación": "Debería callarse", asegura jefe del IPYS

El periodista y presidente del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Augusto Álvarez Rodrich, se refirió a la actitud de la jefa de Estado, Dina Boluarte, hacia los diversos medios de comunicación y precisó que la mandataria tiene una forma "tan tonta" de decir que está "harta" de la prensa. "Lo que está diciendo es decir 'me tienen podrida'".

Mediante declaraciones a un reconocido medio de comunicación, Álvarez Rodrich consideró que Boluarte Zegarra tiene un "bajo nivel político", lo que le impide tratar con la prensa que, busca respuestas sobre los diversos cuestionamientos en su contra.

"Lo que veo es una presidenta con tanta impericia, con tan poca preparación porque lo que está diciendo es, de otras maneras es 'me tienen podrida, me sacan la misma noticia, ¿por qué no salen mis hospitales?', los hospitales si salen también, lo que pasa es que es una manera tan tonta de decir 'estoy con la prensa hasta acá', que debería callarse y ni siquiera decirlo", dijo a Canal N.