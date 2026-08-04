Domingo Pérez acusa al TC de tener "doble rasero" tras anular condena de Ollanta y rechazar hábeas corpus de Castillo

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

El exfiscal José Domingo Pérez cuestionó duramente la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la condena contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia.

En entrevista con Exitosa, sostuvo que el máximo intérprete de la Constitución aplica criterios distintos dependiendo de quién presente los recursos y aseguró que existe un tratamiento desigual entre los casos relacionados con el denominado caso Lava Jato y el proceso que afronta el expresidente Pedro Castillo.

Durante la conversación, Pérez señaló que las recientes resoluciones del Tribunal Constitucional benefician a diversos actores políticos investigados por el caso Lava Jato y atribuyó esta situación a la conformación del propio organismo.

"Un Tribunal Constitucional elegido por el Congreso anterior, el que la opinión pública calificó como el Congreso del pacto mafioso , el cual integraban los partidos políticos dentro de los cuales está Fuerza Popular, investigados en el caso Lava Jato, y que pusieron a sus jueces, es decir, los investigados pusieron a sus jueces del Tribunal Constitucional y ellos, en retribución, los han limpiado de todos los casos en el caso Lava Jato", declaró.

Asimismo, aseguró que los fallos del TC han favorecido progresivamente a distintos personajes vinculados a investigaciones por presuntos aportes ilícitos a campañas políticas.

Cuestiona un supuesto "doble rasero"

José Domingo Pérez sostuvo que las decisiones del Tribunal Constitucional evidencian un criterio distinto cuando se trata de Pedro Castillo. En esa línea, recordó que el exmandatario ha presentado dos recursos de hábeas corpus que fueron rechazados.

"¿Pero por qué el Tribunal Constitucional no tiene ese mismo criterio, por ejemplo, con el presidente Pedro Castillo? El presidente Pedro Castillo también ha ido al Tribunal Constitucional en dos oportunidades y en las dos oportunidades le ha declarado improcedente su hábeas corpus", manifestó.

El exfiscal explicó que, en una de esas resoluciones, el TC indicó que Castillo debía culminar primero el trámite ante el Poder Judicial antes de acudir a la justicia constitucional.

"El primero le ha dicho al presidente Pedro Castillo: primero concluye tu trámite ante el Poder Judicial y, una vez que lo hayas concluido, ven al Tribunal Constitucional. Así no le respondió a la señora Keiko Fujimori", expresó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el exfiscal José Domingo Pérez cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional de anular la condena contra el expresidente Ollanta Humala. Señaló que existe una diferencia de criterios y preguntó por qué el mismo enfoque no se... pic.twitter.com/r1dvbFuPZO — Exitosa Noticias (@exitosape) August 4, 2026

También recordó que, en una resolución más reciente, el TC evitó pronunciarse sobre si el mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022 constituye o no un delito.

"Hace algunos días el Tribunal Constitucional le ha dicho al presidente Pedro Castillo: no puedo calificar si es delito tu proclama que diste el 7 de diciembre del año 2022. Si esa lectura de ese discurso es o no delito, que lo defina el Poder Judicial, y le declara improcedente su demanda de hábeas corpus", afirmó.

Critica el criterio aplicado en casos Lava Jato

En otro momento de la entrevista, Pérez sostuvo que el Tribunal Constitucional sí ha emitido pronunciamientos de fondo cuando se trata de investigaciones relacionadas con el caso Lava Jato, lo que, a su juicio, demuestra una diferencia de tratamiento respecto al caso Castillo.

"Ahora, a la señora Fujimori, al señor Ollanta Humala y a toda esta casta política sí le puede decir el Tribunal Constitucional: mira, que hayas recibido millones de dólares para tu campaña política, eso no es delito y, por lo tanto, se anulan todas las investigaciones y todos los procesos. El doble rasero que tiene el Tribunal Constitucional para favorecer a la casta política, pero para perjudicar al presidente Pedro Castillo", sostuvo.

El abogado del exmandatario insistió en que existe una diferencia de criterios en las resoluciones emitidas por el máximo intérprete de la Constitución y consideró que ello genera cuestionamientos sobre la igualdad en la administración de justicia.

Las declaraciones de José Domingo Pérez reavivan el debate en torno a las recientes decisiones del Tribunal Constitucional y su impacto en los procesos de alto perfil político. Mientras el exfiscal sostiene que existe un trato diferenciado entre los casos de Lava Jato y el de Pedro Castillo, el debate sobre los alcances de las resoluciones del TC continúa generando controversia en el escenario político y judicial del país.