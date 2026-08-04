Domingo Pérez descarta ser militante de JP: "Soy simpatizante de las opciones democráticas que quieran luchar contra la corrupción"

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

En declaraciones a Exitosa, el exfiscal José Domingo Pérez descartó ser militante de Juntos por el Perú y aclaró que solo se considera simpatizante de opciones democráticas que, según indicó, buscan luchar contra la corrupción.

Domingo Pérez guarda distancia de Juntos por el Perú

Pese a que durante la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026 se sumó en calidad de vocero al partido político con el que Roberto Sánchez aspiró llegar a la Presidencia del Perú, hoy la realidad es distinta según el ahora defensa legal del expresidente Pedro Castillo.

"Soy simpatizante de aquellas opciones democráticas que quieren luchar contra la corrupción. No soy militante, no soy partidario del partido Juntos por el Perú. He retomado a mi ejercicio profesional, a la defensa del caso del expresidente Pedro Castillo, espero que se pueda encontrar justicia para él", puntualizó.

En tanto, fue consultado sobre la denuncia por presunta agresión contra su expareja en la que estuvo involucrado el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Malqui, que quedó libre tras permanecer detenido en la comisaría de San Miguel.

"Creo que el secretario general (de Juntos por el Perú) el diputado Zunini está tomando las decisiones para poder tomar alguna medida decisiva y fuerte en relación a lo que este diputado ha representado porque lamentablemente afecta la imagen de un bloque de oposición", objetó.

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