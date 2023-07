Fiestas Patrias: Así salió Dina Boluarte de su vivienda rumbo a Palacio de Gobierno

28/07/2023 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, dio inicio a sus actividades por Fiestas Patrias y salió de su vivienda en Surquillo con rumbo a Palacio de Gobierno a tempranas horas de este 28 de julio.

Así salió Dina Boluarte a Palacio de Gobierno

La salida de la jefa de Estado fue captada por las cámaras de Exitosa, donde se observa a la mandataria salir de una residencia en el distrito de Surquillo pasada las 05:30 de la mañana en un auto de color blanco.

Con el resguardo de seguridad correspondiente, la presidenta Dina Boluarte partió hacia Palacio de Gobierno con un atuendo blanco y un gorro. Si bien evitó brindar declaraciones, aprovechó la oportunidad para saludar brevemente a quienes se encontraban en los exteriores de la vivienda segundos antes de ingresar al vehículo.

Tras ello la jefa de Estado ha iniciado oficialmente su camino hacia la sede principal del Poder Ejecutivo, trayecto que incluirá la avenida Javier Prado, por donde se espera que transite la caravana presidencial este mañana.

Por esta razón, la mencionada vía ha sido cerrada en varios tramos para facilitar su traslado al Centro Histórico de Lima.

La agenda de Dina Boluarte

La presidenta de la República, Dina Boluarte, partió hacia Palacio de Gobierno para realizar las actividades oficiales siguiendo la agenda presidencial para este 28 de julio en el marco de Fiestas Patrias.

Según el cronograma de la jefa de Estado, recibirá el saludo de los miembros del Gabinete Ministerial (07:30 a.m.), asistirá a la Misa solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima (08:10 a.m.) y recibirá a la Comisión de Anuncio del Congreso de la República (10:30 a.m.).

Por la tarde, la mandataria cumplirá con el saludo del cuerpo diplomático y representantes de organismos internacionales, y recibirá el saludo de las altas autoridades del Perú.

Dina Boluarte y el mensaje a la nación

Cabe decir que una de las actividades más esperadas será el primer Mensaje a la Nación de Dina Boluarte como presidenta de la República a las 11:00 a.m. de este 28 de julio desde el hemiciclo del Congreso.

Y es que diversos sectores del país se encuentran a la expectativa de los posibles anuncios de la mandataria a ocho meses de su gobierno en el marco de las celebraciones de la proclamación de la Independencia del Perú.

De esta manera, la presidenta de la República, Dina Boluarte, protagonizó una breve y rápida salida de su vivienda en Surquillo con rumbo a Palacio de Gobierno para iniciar con las actividades oficiales en esta nueva edición de Fiestas Patrias.