Foto de Geiner Alvarado con cuñado de Salatiel Marrufo "no es en casa de Mauricio Fernandini", afirma abogada del exministro

18/07/2023 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, la abogada del exministro Geiner Alvarado, Rosa Bartra, negó que la fotografía encontrada por la Fiscalía, donde se ve a su patrocinado junto al cuñado de Salatiel Marrufo, se haya tomado en casa del periodista Mauricio Fernandini.

Durante el diálogo con Karina Novoa para el programa 'Informamos y Opinamos', la letrada indicó que es "imposible" que su cliente visitara la casa del periodista, debido a que en ese momento se encontraba detenido.

"Eso no es cierto, esa no es la casa de Mauricio Fernandini. Tan cierto es que no es la casa de Mauricio Fernandini que se ha mudado hace apenas cinco meses. Entonces es imposible que en los últimos cuatro meses Geiner Alvarado, preso todo ese tiempo, se haya tomado la foto", declaró en nuestro medio.

Asimismo, Bartra señaló que la casa de Mauricio Fernandini es de un solo piso, mientras que en la imagen se observa unas escaleras, por lo que manifestó que ese inmueble sería de dos plantas.

"Esa es una foto de una casa claramente de dos plantas donde se ve una escalera y una baranda. La casa de Mauricio Fernandini tiene un solo piso", agregó.

No lo conoce

En esa misma línea, la abogada aseguró que Alvarado no conoce al periodista. No obstante, apuntó que la única interacción entre ellos ocurrió cuándo Fernandini contactó al exministro indicándole que tiene información sensible sobre el Fondo MiVivienda.

"Geiner Alvarado ha tenido una versión sostenido a través del tiempo que quiere ser desvirtuada con esta mentira, él no conoce a Mauricio Fernandini. Nunca ha tratado con él a excepción que Mauricio Fernandini le manda diciéndole que tiene información sensible sobre Mivivienda y como corresponde el ministro deriva a su asesor el contacto con el periodista", mencionó.

Geiner Alvarado

Como se recuerda el exministro de Vivienda se encuentra recluido en el penal Castro Castro, luego de que la Corte Suprema ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra, por presuntamente ser unos de los principales operadores de Pedro Castillo que se encargó de direccionar millonarios proyectos desde el sector que manejaba para beneficiar a empresas que querían ganar las obras del sector público.

