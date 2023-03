04/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

Una controversial escena fue compartida en las redes sociales en los últimos días. En ese sentido, el caso engloba a una mujer que tenía como mascota a un cachorro de jaguar. Al respecto, el video compartido en TikTok evidenció que el animalito era llevado a rastras, y la propietaria no estaba interesada en su estado físico.

En esa línea, la grabación fue ejecutada por un actriz que se encontraba cerca de su centro de labores. A detalle, la artista captó el discutido momento, ya que le sorprendió ver un animal salvaje caminando por las calles y con una correa en el cuello.

Viralizado el corto, miles de cibernautas reaccionaron negativamente ante las acciones de la dueña del felino. Sobre ello, apuntaron que esa clase de especies no deben ser domesticadas; asimismo, lamentaron la desatención de la mujer con el cachorro de jaguar.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@viralizando" tiene, por el momento, más de 42 mil reproducciones, 690 likes, 332 comentarios y 119 retweets.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Qué horror", "Ya crecerá y se la va a comer tu no te preocupes", "Ay no, pobre jaguar o puma, no lo sé. Si viera esto en vivo actuaría a diferencia de quien grabó", "A de ser familiar de un narcotraficante para que tenga a ese animal exótico", "Lo tiene como un artículo, se nota que no lo aprecia".

Autoridades reaccionan

Tras el clamor del ciberespacio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) de México visitó la vivienda de la propietaria para conocer la situación del animal. En el operativo, detectó que la documentación para la posesión del pequeño ser presentaba irregularidades al igual que las instalaciones de resguardo; por lo que, procedió a quedarse con la especie hasta determinar la situación real.