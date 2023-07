Jorge Flores Ancachi: Audios revelan que exigía a sus trabajadores el 10% de sus sueldos

09/07/2023 / Exitosa Noticias / Política

La unidad de investigación de Cuarto Poder, reveló unos audios donde se escucha al congresista de la bancada de Acción Popular, Jorge Flores Ancachi, decirle a sus trabajadores que les aplicará un recorte del 10% de sus sueldos y el 50% de los bonos que reciban por parte del Congreso de la República.

Audio con sus asesores

Según el dominical, el audio se grabó el 12 de enero del 2023 y correspondería a una de las reuniones que mantuvo el parlamentario con sus asesores, después de que le quemaran su casa en Puno, durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

"Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar, ¿no?, con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos, no, al 50%. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad, o sea, no veo que lo hagan, digamos, con ese mismo cariño, que lo hacen los demás", se escucha decir al congresista Jorge Luis Flores Ancachi.

Luego, el legislador señala que se arrepiente de no haber aceptado un acuerdo para recibir US$ 250 mil a cambio de puestos de trabajo en el Congreso y, que por ello, prefirió seguir trabajando con los presentes en esa reunión.

"Pero ustedes saben de que yo he podido darles la oportunidad a ustedes a pesar de que a mí me ofrecieron, incluido el puesto de secretario técnico, 250 mil dólares y hoy que me arrepiento de no haber recibido ese dinero (...) Lamentablemente perdí esa gran oportunidad sabiendo de que estaba trayendo personas que entendían cuál es la forma de trabajar acá", expresó el parlamentario de Acción Popular.

"Es una práctica común"

Al avanzar el audio, se escucha al parlamentario Jorge Flores señalar que el recorte de sueldos de los trabajadores es una "práctica común" y que no sería el único que realiza esas acciones en el Congreso.

"No crean que soy el único que hace eso. Se hace, pero se hace bien, con gente de confianza. Yo no sé, yo no sé, digamos, o me atrevo a preguntarles, cuánto ganaban antes de venir acá", manifestaba Flores Ancachi.

Luego brindó detalles de un trabajador de su despacho, que sería identificado como "Rony", quien le habría entregado S/ 1.000 de su sueldo, y que los mayores detalles del traspaso lo "tenía su esposa apuntado", quien maneja una cuenta donde se realizan los pagos.

Un trabajador conocido como 'Rony' pagó el monto de mil soles.

Investigaciones en su contra

Como se recuerda, Flores Ancachi está involucrado en el caso 'Los Niños'. Además, el parlamentario fue detenido cuando intentaba viajar al extranjero como parte de su agenda del Congreso, tras tener una orden de captura como investigado por el presunto delito de peculado en agravio del gobierno regional de Puno por el caso 'Planillas falsas', que data del año 2009.

De esta manera, el legislador vuelve a estar en el 'ojo de la tormenta', al revelarse audios que lo señalan como 'mocha sueldo' contra los trabajadores de su despacho en el Congreso de la República.