José Domingo Pérez: "Si el caso de Susana Villarán se cae, es responsabilidad de Tomás Gálvez"

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Como parte de su entrevista con con Exitosa, el exfiscal José Domingo Pérez responsabilizó a Tomás Gálvez por un eventual cierre del caso Susana Villarán. Pérez rechazó que se atribuya la responsabilidad al equipo Lava Jato y señaló que cualquier cuestionamiento sobre el proceso debe dirigirse a quienes, según afirmó, tienen actualmente la conducción del Ministerio Público.

"Lo dije después de la sentencia del caso "Cócteles", si el Tribunal Constitucional terminó favoreciendo a la señora Fujimori por hechos de similares características, en el caso de Ollanta Humala pues ya era un despropósito que estuviera preso y después de creo más 9 meses disponen su libertad por un hecho que es similar al que a la señora Fujimori le habían archivado"

"En el caso de la señora Susana Villarán, esa es responsabilidad del señor Tomás Gálvez, si el caso Susana Villarán se cae responsabilidad del señor Tomás Gálvez y que no venga a llorar o echarnos la culpa a los fiscales Rafael Vela o José Domingo Pérez de alguna responsabilidad"

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