Juntos por el Perú confirma alianza con Ahora Nación y mantiene conversaciones con Obras de Ricardo Belmont

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras la confirmación oficial de la ONPE de que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio, los partidos empiezan a mover sus fichas en el terreno parlamentario.

En diálogo con Exitosa, Anahí Durand, vocera de Juntos por el Perú (JP), confirmó que la agrupación ha sellado una alianza parlamentaria con Ahora Nación y que mantiene conversaciones avanzadas con Obras, partido vinculado a Ricardo Belmont.

Acuerdos avanzados

Durand explicó que los acuerdos con Ahora Nación están "bastante avanzados" y que este respaldo se dará tanto en campaña como dentro del nuevo Congreso bicameral, independientemente de los resultados del balotaje presidencial. La vocera subrayó que la estrategia busca consolidar un bloque parlamentario que articule propuestas conjuntas.

Asimismo, indicó que las conversaciones con Obras continúan y que se espera que la próxima semana haya anuncios más públicos y ya consolidados.

"No hemos querido tampoco hacer demasiada luz porque son acuerdos que se tienen que trabajar sólidamente", puntualizó.

Otros partidos en negociación

Durand señaló que JP mantiene diálogo con Venceremos, agrupación que ya había expresado su respaldo en la primera vuelta, y recordó que Primero la Gente también se encuentra en sus filas de apoyo.

Respecto a Perú Libre, aclaró que no existe aún un acuerdo expreso, aunque no descartó que se pueda concretar en caso de que se acerquen a ofrecer su apoyo. Reconoció, sin embargo, diferencias con este partido, al considerar que en ocasiones sostuvo acuerdos con el fujimorismo desde el Pleno.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Anahí Durand, vocera de Juntos Por El Perú, En diálogo con Exitosa, Anahí Durand, vocera de Juntos Por El Perú, confirmó que la agrupación política mantiene una alianza parlamentaria con Ahora Nación de cara al nuevo escenario... pic.twitter.com/EVKpPsSOTu — Exitosa Noticias (@exitosape) May 15, 2026

Fragmentación política

La vocera también reflexionó sobre el escenario político actual. Reconoció que ninguno de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta puede hablar en nombre de la mayoría de peruanos, dado que ambos obtuvieron menos del 20% de los votos.

"Creo que la mayoría se construye, y creo que hay que respetar estas fuerzas que se han podido posicionar de entre 36 partidos. Con tanta fragmentación, llegar al 12% no es menor y demuestra un ánimo colectivo", sostuvo.

La confirmación de alianzas parlamentarias por parte de Juntos por el Perú refleja la estrategia de Roberto Sánchez para llegar al balotaje con un respaldo más amplio y proyectar gobernabilidad en un Congreso fragmentado.

La incorporación de Ahora Nación y las conversaciones con Obras muestran un intento de articular un bloque que trascienda la segunda vuelta y se consolide en el Legislativo. En un escenario donde la fragmentación política es evidente y los porcentajes de votación son bajos, la construcción de mayorías dependerá de la capacidad de tender puentes y sumar fuerzas diversas.