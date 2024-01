Ministro de Economía tras negar renunciar a su cargo: "Estamos en evaluación permanente"

El ministro de Economía, Alex Contreras, aseguró que todos los integrantes del Gabinete Ministerial están en evaluación permanente, ello tras descartar renunciar a su cargo.

En declaraciones a la prensa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) precisó que no presentó una "renuncia formal" y apuntó que sostuvo una reunión "positiva" con la presidenta de la República, Dina Boluarte.

"No hubo ninguna renuncia formal (...) En estos cargos, como el de ministro de Economía, están sujetos de evaluación permanente. En ese sentido, el tema de las renuncias es algo bastante común. La confianza va de ambos lados. He tenido una conversación muy positiva con la presidenta de la República, por eso me he pronunciado el día de ayer", declaró.