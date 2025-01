Ministro del Interior dice que red de prostitución congresal es "absolutamente descabellada y sin sustento"

Juan José Santiváñez, titular del Ministerio del Interior (Mininter), duda seriamente de la presunta existencia de una red de prostitución dentro del Congreso de la República. Este 12 de enero, el funcionario indicó a título personal que dicha hipótesis carece de sustento y que pensar en el proxenetismo congresal es "absolutamente descabellado".

Como era de esperarse, las declaraciones del funcionario han generado diversas reacciones en la ciudadanía, que ha expresado su hartazgo y su disgusto hacia la postura del Gobierno. Las presuntas pruebas del caso, entre las cuales está incluido el asesinato de Andrea Vidal, ameritan una investigación seria y dedicada al respecto.

"Nosotros estamos en un proceso de investigación. No puedo brindar mayor información de diferencia por una sencilla razón: somos la entidad constitucionalmente reconocida que está a cargo de la investigación. Ahora, si se me pregunta una referencia personal, yo sinceramente lo dudo. Me parece una hipótesis que no tiene mayor fundamento. Sería absolutamente descabellado pensar eso", declaró a Canal N.