Presidente José Balcázar se reunió con integrantes de la Federación de Docentes Universitarios

El presidente encargado de la República, José María Balcázar, se reunió con la Federación Nacional de Docentes Universitarios (FENDUP) en su sexto día de gobierno. La reunión contó con la participación con miembros de la organización sindical que representa a cerca de treinta mil docentes de universidades públicas del país.

El presidente José María Balcázar se reunió con integrantes de la Federación de Docentes Universitarios con el fin de "escuchar sus demandas y propuestas", según informan a través de la cuenta oficial de Presidencia en X.

Como se recuerda, en su primer discurso como presidente encargado tras la censura de José Jerí, Balcázar prometió "cerrar la deuda social con los maestros", siendo este uno de los ejes por los que apostaría de finalizar su mandato.

Así, al sexto día de su gobierno, el presidente encargado recibió en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno con los miembros docentes universitarios de la FENDUP.

"Esta reunión reafirma la voluntad del Gobierno de trabajar articuladamente en el fortalecimiento de la educación pública y el cierre de brechas sociales, asegurando mejores condiciones para los docentes y el desarrollo académico de los ciudadanos en formación", detallan.

pic.twitter.com/nkMCLKMvWT — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) February 24, 2026

Demandas de la FENDUP

El sector de educación, como muchos otros, atraviesan por una grave crisis. Ante ello, el FENDUP expuso una carta abierta dirigida al ahora presidente de la República, José María Balcázar, priorizando la atención a las demandas de la universidad pública.

En su comunicado publicado previo a la reunión con el presidente Balcázar, presentan las demandas concretas de la federación entre las que se encuentran:

Reposición progresiva del presupuesto universitario recortado en 2025 y 2026.

Cumplimiento inmediato de remuneración aprobado por el Congreso mediante la Ley N.°32498.

Implementación efectiva de la homologación docente conforme a ley.

Designación de un ministro de Educación con trayectoria comprobada, entre otros.

Finalizando el comunicado, indican que "el Perú no superará el subdesarrollo debilitando su educación pública" y precisan que el país "necesita decisiones valientes en favor" del sector educativo.

El presidente de la República, José María Balcázar, se reunió durante la mañana de este martes 24 de febrero con los miembros docentes universitarios de la FENDUP en Palacio de Gobierno,