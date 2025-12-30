Primero la Gente denuncia fallas en sistema de inscripción del JNE: Piden que respeten procedimientos

30/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El partido Primero la Gente solicita al Jurado Nacional de Elecciones y al Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 respetar sus procedimientos de solicitud de inscripción al denunciar fallas en el sistema.

Error en el sistema

A través de un comunicado, la organización política denunció problemas al momento de realizar la solicitud de inscripción de candidatos a la presidencia, senadores, diputados y representantes del parlamento andino. Aseguraron que durante el proceso cumplieron los requisitos, procedimientos y plazos establecidos, e inclusive contaron con la asesoría en línea de los funcionarios del organismo.

Se sabe que dicho partido logró registrar solo una lista, lo que equivale al 2.22%, teniendo el menor porcentaje de solicitud de candidatos registrados.

"Durante ese proceso sufrimos sucesivas interrupciones en el funcionamiento de la plataforma virtual Declara + y del aplicativo de firma virtual 'Signet' asociado a dicha plataforma, imposibilitándonos completar la secuencia de inscripción de nuestras candidaturas. Todas esas incidencias están registradas y documentadas por el propio sistema del JNE", señaló.

Sostuvieron que los efectos de las fallas en el procedimiento y en el sistema informático del JNE "no pueden ser trasladados a las organizaciones políticas", pues afirma que cumplieron las reglas.

"Asumimos que el JEE, el JNE y sus dependencias respetarán sus propios procedimientos y sobre todo, salvaguardarán el derecho a la participación ciudadana de los y las candidatas de Primero la Gente, así como de otras organizaciones políticas que han tenido contratiempos en el proceso", indicaron.

Por ello, invocaron a la autoridad electoral a respetar su propio procedimiento y normativa electoral, así como a la ciudadanía a vigilar el comportamiento de las autoridades electorales del país.

Juntos por el Perú pide más tiempo al JNE para inscribir candidatos

Un hecho similar lo denunció Juntos por el Perú, que sostuvo que, el 45,81% de registro, presentando 26 de 57 lista, se aron que hubieron 5 horas en las que la página colapsó, así lo informaron a través de sus redes sociales mostrando cartas dirigidas al Contralor General de la República, César Aguilar, y al presidente del JNE, Roberto Burneo, desde el mismo 24 de diciembre.

"En el transcurso del día el Sistema de inscripción Declara+ presentaba deficiencias temporales, por ello el mismos Jurado Nacional de Elecciones determinó mantener el Sistema Declara+, operativo por 12 horas más (...). Sin embargo, a las 12 p. m. del 23 de diciembre se fue totalmente el sistema, retornando (...) para luego en el transcurso de las 2 a. m. a 5 a. m. encontrarse totalmente desconectada", indicaron.

Por ello, hicieron un llamado al JNE para que brinde más tiempo para el registro, un pedido similar ha realizado el partido Primero la Gente que pide a la institución respetar sus procesos.