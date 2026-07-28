Roberto Sánchez en movilizaciones frente a Palacio de Justicia: "Soy capaz de reunirme con cualquier diabla"

28/07/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el transcurso de los eventos por Fiestas Patrias y el cronograma de la jornada política que signfica la toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, participó en la movilización frente al Palacio de Justicia contra el inicio del Gobierno entrante.

Responde sobre Fujimori

Durante la manifestación contra de la admnistración de Fujimori, fue consultado sobre una eventual reunión con la presidenta para abordar el caso de Pedro Castillo, a lo que respondió que "es capaz de reunirse con cualquier diabla".

"Soy capaz de reunirme con cualquier diabla, con tal de conseguir justicia para nuestro pueblo. Si hay que dar la vida, que así sea. Rechazo las coincidencias y las patrañas políticas. Lo que han hecho cuando era congresista y después de algunos años . Yo no le tengo temor, rechazo cualquier actuación ilegal. Jamás he sido mochasueldo. Por lo tanto, me someto a cualquier sistema de justicia", declaró.

Movilización de protesta donde participó Roberto Sánchez (Difusión)

El otro motivo de la marcha, que trajo consigo fue el reclamo de justicia para los fallecidos durante las protestas sociales ocurridas en 2022 y 2023, y en exigencia de la libertad del expresidente, Pedro Castillo Terrones.

Punto de encuentro

El plantón donde participó Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, reunió a la 'Organización Nacional de Familiares y Víctimas de las Masacres 2022-2023', que convocó a un 'lavado de banderas' desde las 10 de la mañana en el Paseo de los Héroes Navales, ubicado frente al Palacio de Justicia.

Movilización en contra de Keiko Fujimori instalada en el frontis del Palacios de Justicia

Agrupaciones que acudieron a la protesta

Con el pasar de las horas, se sumaron gremios de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta (UNE), y de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP); así como, otros conjuntos urbanos y afiliados a partidos políticos.

En el marco de las actividades por Fiestas Patrias y la ceremonia de asunción de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, participó en una movilización realizada frente al Palacio de Justicia en rechazo al inicio del nuevo Gobierno.