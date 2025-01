Ruth Luque tras informe que recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra y exministros: "Es venganza y persecución"

En diálogo con Exitosa, la congresista Ruth Luque señaló que la aprobación del informe final que recomienda la inhabilitación contra Martín Vizcarra y sus ministros, por la disolución del Congreso, es un acto de "venganza y persecución". Además, cuestionó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no actúe de la misma manera en otros casos, lo que podría sugerir una falta de objetividad.

Durante el programa Informamos y Opinamos, Karina Novoa consultó por qué la subcomisión legislativa, pese a que el Tribunal Constitucional estableció que no hubo un golpe de Estado, aprobó inhabilitar a Vizcarra por el cierre del Parlamento. En respuesta, Luque señaló que esto ocurre porque un sector del Congreso manejaría esta facultad a su manera,

"Eso es venganza y purita persecución. Se ha ingresado a una etapa sumamente peligrosa dentro del Congreso. Hay un grupo de bancadas que bajo este poderío que tiene de manejar la Sub Comisión de Acusaciones, ponerse de acuerdo en ciertas votaciones, así como legislan a favor de la delincuencia, creen que pueden utilizar la facultad de la inhabilitación política para anular a ciertos opositores", manifestó en un inicio.

Respecto al caso del cierre del Congreso, la parlamentaria reiteró que la decisión del TC fue muy clara. Por ello, remarcó que no hubo ningún golpe de Estado, y lo que hizo Vizcarra junto a su entonces premier, Salvador del Solar, y su ministro de Justicia, Vicente Zeballos, fue un procedimiento que se siguió bajo el proceso constitucional establecido.

"Lo que ahora el Congreso está haciendo es una interpretación antojadiza, pero no solo está volviendo a castigar nuevamente a Vizcarra. Además, jalan a Salvador del Solar, que por cierto no le correspondía la inhabilitación política (porque había prescrito). Pero las razones lógicas no interesan cuando se quiere generar persecución y abusar de las facultades políticas que se tienen", enfatizó.