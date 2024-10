Salhuana critica a Cerrón por afirmar que Boluarte acabará su mandato en 2025

El presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, en declaraciones con la prensa, señaló con extrañeza las palabras que diera el otrora secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sobre el mandato presidencial de Dina Boluarte. Asimismo, se refirió a la propuesta legislativa que busca prohibir a más de 2 pasajeros en moto.

El jefe del Legislativo habló de los plazos constitucionales que deben cumplir las planas presidenciales y recalcó que ni Vladimir Cerrón ni ningún otro peruano tiene la potestad de decidir o saber cuándo acabarán estos. En ese mismo orden de ideas, reiteró el pedido que otros parlamentarios han hecho sobre Cerrón y lo instaron a que se entregue a la justicia para responder por sus delitos. Ello en el contexto de una reciente entrevista que brindó el líder izquierdista para el dominical Cuarto Poder.

"No sabía que el señor Cerrón definía los plazos constitucionales de los presidentes. (No le corresponde) a nadie. Eso está en la constitución. Una plancha presidencial tiene que cumplir su mandato cinco años, al igual que el Congreso de la República. Yo creo que lo más importante sería que el señor Cerrón se someta a la justicia y la enfrente. Creo que es lo correcto. Porque no creo que da un buen mensaje de un líder político que no acate el mandato de un poder del Estado", enfatizó.