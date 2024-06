"Sin Rolex ni Cartier": Gobernador de Lambayeque afirma que consiguió aumento presupuestal "a puro pulso"

El gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, resaltó el avance de su gestión respecto a la materia presupuestal, remarcando que lo consiguió "sin Rolex, ni Cartier".

La autoridad edil Argumentó que está avanzando en diferentes aspectos sin necesidad de recibir un apoyo extra del gobierno central. Del mismo modo remarcó que, al llegar al cargo, se encontró con una realidad meramente distinta a la que su trabajo ha logrado.

De igual manera, Jorge Pérez enalteció el trabajo que su gobierno logró, explicando en números el aumento presupuestal que, desde que llegó al poder, alcanzó.

El funcionario criticó la poca fiscalización que reflejó la situación en la que encontró el Gore Lambayeque, argumentando que habían obras que no eran viables.

"Las cifras tienen que hablar. Yo encontré setenta y ocho proyectos, ninguno viable. No era posible poner ni un solo ladrillo porque no estaba nada saneado. Me pregunto dónde estuvo la Contraloría"