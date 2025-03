Susel Paredes denuncia presunta negociación entre Santiváñez y congresistas para frustrar censura

La congresista Susel Paredes denunció que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, estaría recibiendo congresistas y asesores para conseguir votos que eviten la moción de censura en su contra.

En declaraciones a la prensa, la congresista del Bloque Democrático Popular calificó de "terrible" la permanencia del ministro del Interior en el Congreso pese a que su presentación en el Hemiciclo terminó hace algunas horas.

Asimismo, lo acusó de ser irrespetuoso y lo criticó por "no ir a trabajar" a su despacho y quedarse en el Congreso a recibir parlamentarios y asesores en medio de la polémica que existe por la moción de censura en su contra.

"Es terrible, está ahí encerrado, recibiendo congresistas y asesores. Yo creo que él está ahí buscando votos para que no lo censuren ¿Por qué no respeta? ¿Por qué no se va a trabajar a su despacho? ¿Qué hace aquí en el Congreso?", señaló en un primer momento.