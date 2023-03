"Ahora entiendo por qué se demoran": Joven graba a tres trabajadores de Claro jugando

31/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos usamos el Internet para distintas actividades como escolares, estudios universitarios, investigaciones o para el entretenimiento, por lo cual cuando se va recurrimos a los técnicos de los servicios de telefonía del país. Es así como un video publicado en la plataforma china de TikTok causó revuelo entre los seguidores al captar a un grupo de trabajadores de la empresa Claro jugando en un parque.

Una joven señala que solicitó los servicios de la empresa para que puedan arreglar su conexión de telefonía por una avería en la zona, pero cuando decidió observar por la ventana se percató que los trabajadores disfrutaban de los juegos de un parque infantil.

"Sacan su niño interior"

Los tres técnicos de Claro debían colocar la señal en los postes para devolver el Internet a los vecinos, pero mostraron una divertida escena a todos.

"Yo estresada porque no tenía internet. Los de Claro bien a gusto", señaló la joven del video mientras los trabajadores sacaban a relucir su niño interior de forma alegre en los juegos.

"Está buena la pausa activa": seguidores reaccionan

Como era de esperar, el video que acumuló más de 100 000 visualizaciones en TikTok, generó que los seguidores de la cuenta comentaran sobre el divertido momento de los trabajadores.

"Siempre es bueno un momento para divertirse", "ah, ya, con razón yo tampoco tenía servicio", "por eso demoraban tanto", "está buena esa pausa activa", "ahora entiendo por qué se demoran en arreglar", "yo también quiero ese trabajo", "así que ahí andaban", "qué bueno que son felices y no se estresan", "eso es control de calidad", "ojalá no los despidan", "la niñez no tiene precio", señalaron algunos usuarios de la plataforma.

"Y uno sin internet", "¿es en serio?", "para no creer", "es su momento de descanso", "son como niños", "los sin infancia jajaja", "el trabajo de ellos es de presión y estrés que bueno que se hayan tomado un tiempo para relajarse y recargar energías", "por qué no saliste a jugar con ellos", "todo trabajo digno es cansado y sudado, se merecen reír y disfrutar, me da alegría ver esto", "hay tiempo para todo, ellos recordando su infancia", manifestaron otras personas aplaudiendo la actitud de los técnicos de Claro por ver la vida con una actitud positiva.

Sin embargo, también hay seguidores que reaccionaron de forma negativa afirmando que deberían cumplir con su trabajo de forma inmediata y no perder el tiempo en cosas infantiles.