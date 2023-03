¡Detalles que valen la pena! Joven espera a su enamorada con tulipanes en examen de admisión en la UNMSM

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Siempre acompañándola en los momentos importantes! Bien dicen que uno debe estar al lado de su pareja en los sucesos que pueden cambiar su vida para siempre y ese es el caso de un joven que decidió regalarle un ramo de tulipanes a su enamorada al terminar su examen de admisión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Por consiguiente, el muchacho aguardó la salida de su pareja de la prueba de este domingo para las facultades de Ingenieras y Ciencias Básica, en el que más de 7000 personas intentaron lograr una vacante en la decana de América.

Muchacho regaló girasoles a su pareja al culminar examen en San Marcos

Esperó su salida de la prueba de admisión para agasajarla con ramo de tulipanes

Por consiguiente, el clip titulado: "Hoy vimos a un chico con tulipanes esperando a la salida del examen de admisión. ¿Crees que lo entregó?", ya cuenta con más de 200 mil reproducciones en TikTok y fue subido por el usuario @academiavonex; ostentando más de 24 mil me gustas en pocos días.

En el cortometraje, que a más de una persona lo conmovió, se ve como el chico estuvo esperando durante un tiempo que su pareja le dé la noticia de que rindió de forma adecuada su postulación a la UNMSM de la mano de un obsequió para darle ánimos en un momento de tensión y que deparará su futuro.

Algunos aprovecharon para destacar el gesto del chico, quien no dudó en ser el soporte de su pareja en un acontecimiento sumamente fundamental para su vida y mencionaron que es el "último romántico" que han visto.

Otros, mencionaron que pudieron constatar que si le pudo brindar la sorpresa en los exteriores de la casa de estudio y que hubieran deseado que una persona tenga un acto así con ellos.

"A mí no me regalan ni un caramelo", "El último romántico", "Siempre espectadora, nunca protagonista", "Flores amarillas, igual a unas disculpas", "Así debería ser", "Eso es amor", "Un hermoso detalle", "Como hubiera querido uno así", "Yo lo vi con su enamorada y si se lo dio", "Porque eso no me pasa a mí", fueron algunas de las reacciones de los cibernautas en la plataforma china.

De esta manera, un joven quiso entregarle un ramo de tulipanes a su enamorada para que pase un momento ameno luego de rendir su examen de admisión para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.