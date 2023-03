La noche del 26 de febrero, fueron agredidos Adriana Gonzáles, una periodista venezolana, y su esposo, mientras se dirigían por la carretera de Rojales de Alicante en España.

"Dos conductoras ebrias venían en sentido contrario por el carril en el que yo debo conducir, y me han impactado de manera frontal. Al bajarme del coche, se han dado cuenta de que era latina y, pues, esto las ha puesto rojas de la rabia", narró en un primer momento la mujer de prensa.

En ese sentido, la también profesora de Diseño Gráfico, se dispuso a grabar el incidente; donde claramente se ve en estado de ebriedad a las mujeres de nacionalidad española, pregonando insultos xenófobos contra ellos.

"Indígena de mierd*, Machu Picchu. Te digo que me des tu nombre, subnormal. Yo he cometido un error, se lo digo a la policía y ya está, no pasa nada, pero tú eres Macchu Picchu", insultaba una de las mujeres ante el móvil de la maestra venezolana.

"Me han tirado por el suelo, me han golpeado, arañado y mordido. Tengo como resultado una rectificación de la lordosis cervical, mordidas y un edema en la parte trasera de mi cabeza, un esguince de tobillo", agregó la también profesora de Diseño Gráfico en la Universidad Central de Venezuela.

Pasado el hecho, la residente latinoamericana hizo su denuncia a través de sus cuentas oficiales alegando su descontento por las malas actitudes que mostraron las ciudadanas españolas referidas a su procedencia.

"Estas personas, además, tras decirles que voy a grabar porque no me siento segura, dieron un discurso donde dejaron claro que no les importa que las graben, porque el choque frontal que causaron al conducir ebrias fue 'un error', pero a ellas no les pasará nada porque yo soy una 'mierd* Machu Pichu' y listo", publicó en su cuenta de Instagram.