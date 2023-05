Gino Assereto es suspendido temporalmente de "Esto es Guerra" por escándalo de racismo

Se le vino la noche. La producción de "Esto es Guerra" y ProTV (productora de América TV) han anunciado que Gino Assereto fue suspendido temporalmente del reality de competencia, debido a la fuerte polémica que se he desatado por el escándalo de racismo ocurrido en uno de los juegos.

Al inicio del programa, Johanna San Miguel y Renzo Schuller, quienes son conductores del programa, se presentaron para hacer un importante anuncio hacia todos los televidentes.

La primera en hablar fue Johanna San Miguel, quién hablo directamente sobre la sanción que ha recibido el popular 'tiburón'.

Por su lado, Renzo Schuller también agregó que la intención del programa y la producción es levar un entretenimiento sano a todos los televidentes.

La productora el reality emitió un comunicado al público antes de empezar el programa de competencia, en el que destacaron que lamentan lo sucedido y hacen énfasis en sus valores institucionales.

"En PRODUCCIONES PROTV respetamos y valoramos la riqueza de nuestra diversidad, razón por la cual lamentamos profundamente los hechos ocurridos en nuestro programa EEG el día 23 de mayo de 2023 dentro de la secuencia "Adivínalo" con uno de nuestros participantes.

Ofrecemos nuestras sinceras disculpas a todo nuestro público televidente, pues dicho contenido no refleja nuestros principios y valores, y rechazamos cualquier acto de discriminación", reza el comunicado.

Después de enfrentar una avalancha de críticas, Gino Assereto reconoció su error y expresó sincero arrepentimiento por su comentario en el programa "Esto es guerra". Durante un juego de adivinanzas transmitido el martes 23 de mayo, comparó a su compañero 'Chevy' con un mono.

En consecuencia, Gino Assereto se presentó en el programa "Mande quien mande" frente a las cámaras para ofrecer disculpas.

"Siento que no hay justificación alguna para esa estupidez que yo cometí. Me siento avergonzado. Cometí un error, el cual no lo medí. Sí me siento arrepentido por eso, no tuve la intención", expresó Gino.