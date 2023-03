"Hay plata como cancha": Tiktoker sorprendido al saber qué puesto ocupa la UCV en ranking universitario

30/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública, una agencia de investigación de mercado, desarrolló un estudio para definir cuáles son las mejores casas de estudios privados en el territorio nacional. Los resultados causaron revuelo entre los seguidores de la plataforma china.

El video publicado por @josepastord en TikTok muestra la curiosa y peculiar reacción de un joven al saber que la Universidad César Vallejo se encuentra entre los 3 mejores puestos del ranking.

"¿Entre las tres mejores del Perú?, Acuña... ¿Cuánto has desembolsado?", se le escucha comentar en el clip de forma exaltada.

"Pero ¿qué ven mis ojos?"

"Esta página se habrá equivocado. Con todo respeto a mis amigos que están en la Vallejo, pero hay que ser bien sinceros, no está como para que esté entre las tres mejores (...) entre los gitanos no nos vamos a leer las cartas", comentó.

Seguidores de TikTok reaccionan

Como era de esperar, el video viral no tardó en generar polémica entre los seguidores de TikTok, entre ellos estudiantes de esta casa de estudios y de quienes compartían la misma opinión del tiktoker.

"La UCV tiene los mismos docentes que las otras universidades 'con más prestigio'. Aparte de eso resalto el gran proceso administrativo", "se arañan como si acuña fuese profesor en la UCV", "mi tío estudio contabilidad y ahora trabaja para una empresa extranjera solo critican la U por Acuña", "lo que da risa es que alguno de sus maestros son los mismos que de la San Marcos, UNI, etc. no se porque critican, es la misma wea todo", "la universidad no te hace, tú haces a la universidad", "no voy a negar que yo era de esos que menospreciaba a la UCV, ingresé y woa, me quedé sorprendido, enseñan bien y aparte el alumno hace a la universidad", comentaron algunos en favor de la investigación realizada por CPI.

"Puede ser la top 1 si quieres, aun así me daría palta decir que soy de la Vallejo", "la UTP es más que eso", "hay plata como cancha", "Sí ocupa tercer puesto en privadas, pero ese estudio es la percepción que tiene la gente según una encuesta, "percepción" no que en realidad sea buena", "¿qué está pasando? ya me estoy asustando", "quiere subir más pensiones", comentaron otros usuarios de TikTok que no se encontraban de acuerdo con los resultados.

Según CPI

La lista de las mejores universidades del país según la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública indica lo siguiente:

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): 8,4 %

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC): 2,5 %

Universidad César Vallejo (UCV): 2,3 %

Universidad de Lima (ULIMA): 2,3 %

Universidad Tecnológica del Perú (UTP): 2,2 %

Universidad del Pacífico (UP): 1.9 %

Universidad de Piura (UDEP): 1.2 %