"¡Los espíritus son su seguridad!": Familia construye su casa en un cementerio

21/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos casos insólitos que dejan sorprendidos a más de una persona. Ante la falta de espacio para poder construir una casa, muchas familias tienen que encontrar la forma de brindar un hogar a sus hijos, sin importar el lugar. Es así, como un video publicado por la cuenta de @robertitocop causó el asombro de muchos, en TikTok.

Sin temor a nada. ¡Primero nuestra casa!

"Pintamos toda la casa y sin dejar caer una gota de pintura que no sea... ¡¿Qué es eso?!!", se logra escuchar en el breve clip, que fue acompañado con el audio tendencia, que mostraba el insólito lugar que conmocionó a todos en redes sociales.

En el material audiovisual compartido en la plataforma asiática de TikTok, se ve el preciso momento en que un joven señala que al realizar un recorrido por el cementerio de Baquijano, en el Callao, se percata de un hecho en particular: ¡una casa en la cima de un grupo de nichos!

Como se sabe, en los cementerios se construyen nichos en bloques para que los miembros de una familia puedan descansar juntas y en paz y, al parecer, ello fue aprovechado por una familia para que puedan usarlo como base de la edificación de su propia vivienda.

"Departamento con vista al más allá": ¿qué dijeron los usuarios?

El video generó miles de reproducciones, así como cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la insólita escena. Mientras que otros usuarios de redes sociales mostraron gran asombro por ver una casa sobre nichos de un cementerio e indicaron que ellos tendrían mucho miedo de vivir ahí y más de regresar por la noche... ¡nunca podrían dormir en paz!

"Esto supera a mi vecino con su poste en la sala", "lo veo y no lo creo", "hay gente que no le teme a nada", "ni loca viviría ahí, aunque me pagaran", "es para que vean el terror en vivo y directo de noche. Se ahorran el cine", "el señor de la casa haciendo un pacto con el más allá, ni yo te busco ni tú me buscas, algún día nos encontraremos", "Dios mío que miedo", "es la casa que está al costado, pero ni loco viviría ahí", "como diría mi abuelo, más miedo se les tiene a los vivos que a los muertos", "lo bueno es que son vecinos silenciosos", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.