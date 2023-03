Mujer se niega a tatuar la frase "propiedad de Víctor" por considerarlo machista

29/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Leidy Mora, quien es el nombre de una tatuadora colombiana publicó mediante sus redes sociales que en una ocasión tuvo un inconveniente con una de sus clientas, ya que esta solicitó que le tatuaran la frase "propiedad de Víctor", pero esta se negó a hacerlo, pues la consideró algo machista.

La mujer contó que, en una de su cita, la fémina enamorada buscó demostrar su amor mediante un tatuaje, pero Mora aseguró que este sería una forma dañina de demostrar amor. Por ello, se negó a cumplir su deseo.

"Siento un poco de tristeza porque hay gente que hace cosas muy locas para que las quieran", al referirse del caso de su clienta. "Por eso, no quise tatuar la frase propiedad de Víctor", añadió.

La artista explicó el motivo para no efectuar el trabajo

Mediante Tik Tok, la tatuadora quien también es influencer explicó las razones ante su negativa.

Machismo mediante frases 'inocentes'

"Me negué a hacer un tatuaje y no sé cómo llamar esto, ¿sororidad?, ¿ética? O simplemente que no quiero hacer parte de estas cosas", dijo la artista Leidy Mora. "Con el paso de los años he hecho tatuajes así de los cuales me he arrepentido y como mujer digo 'no debí prestarme para hacer eso'".

De acuerdo a Mora, la mujer le habría escrito mediante Instagram por privado para poder reservar la cotización de un tatuaje, y con una referencia del diseño que solicitaba.

La idea principal del tatuaje era la frase "propiedad de Víctor", junto a la fecha en que iniciaron su relación, rodeado de algunas flores y con un "por siempre" al final. Mora comentó que no podía creer lo que estaba viendo, hasta que creyó que la mujer estaba manipulada.

En su respuesta, esta le dijo lo siguiente: "Qué pena contigo. En el estudio no realizamos ese tipo de tatuajes porque atentan contra la moral de la mujer. En esta ocasión no te podemos ayudar".

Reacción en las redes sociales

Esta negativa causó diversas reacciones entre sus seguidores. En la caja de comentarios muchos dividen su opinión, algunos apoyándola su decisión y otros criticando la atención, ya que sería un deseo personal por lo que no debería intervenir en las decisiones de sus clientes.

"A mí se me hace feo negar un tatuaje", dijo Mora. "Pero se me hace más feo tatuarle a alguien ¡propiedad de Víctor! (...) Tú no eres una cosa y me parece triste porque esto no era un chiste, era una cotización en serio".

"Espero que esa chica vea este video y entienda que ella no es una cosa que alguien puede apropiarse. El amor no se demuestra de esa manera", finalizó diciendo en su vídeo.