"No me importa lo que digan los demás, estoy orgullo de él": Joven dedicó emotivas palabras a su padre

15/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos cientos de videos donde los jóvenes buscan la mejor forma de demostrar todo su amor por sus padres y agradecerles por todo el apoyo que les brindan para cumplir sus sueños. Es así como la publicación compartida por Hugo Ponce, causó revuelo en distintos medios de comunicación.

"Estoy orgulloso de ti"

En la publicación realizada en Facebook, el joven originario de Torreón, México, obtuvo su título universitario en la Universidad Autónoma de Coahuila y lo primero que hizo fue celebrarlo con su papá en su pequeño puesto de choclos, dejando en claro que no se avergüenza por su trabajo.

"Bendito sea el trabajo de mi papá. Papá, por fin acabamos, este triunfo es de los dos, por fin llegamos a la meta, y en serio no sé cómo agradecerle por tanto apoyo durante estos años. Y todo salió de este puesto de Elotes. Gracias por enseñarme a nunca darme por vencido, gracias por todo, papá", escribió conmovido por todo el apoyo que le dio su padre para cumplir una de sus metas profesionales.

También no dudó en mostrarse agradecido con su madre por siempre alentarlo a nunca darse por vencido en cada obstáculo que encontraba en el camino y por ser la persona que le inculcó los valores desde niño. "Te amo tanto como no tienes idea, no sé cómo agradecerte por todos estos años de aguante", añadió Hugo.

Joven compartió en Facebook emotivas palabras hacia su padre.

¿Cómo reaccionaron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, la publicación generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el noble gesto del joven por siempre mostrarse agradecido y reconocer todo el esfuerzo que realizaron sus padres para sacarlo adelante y por ignorar las opiniones de chicos que quisieron humillarlo por el trabajo de su papá.

"Muchas bendiciones", "muchas felicidades joven por valorar a tu padre y su trabajo", "super, que bien esos hijos son tan valiosos", "sigue con el negocio de tu familia, sin duda te irá mejor", "¡no hay más regalo para un padre y una madre que tener hijos! Pero que sean agradecidos, no tiene precio", "qué hermoso compartirlo con tu padre e ir hasta su negocio y abrazarlo", "hermosa historia, buen hijo agradecido y orgulloso de su padre", "bendiciones para este joven y su padre un gran ejemplo", fueron las principales reacciones de sus seguidores en Facebook y distintos medios de comunicación donde se compartió la historia viral de Hugo Ponce.