Pareja tiene relaciones íntimas en la banca de un parque y vecinos le increpan: ""Respeten, cochinos"

23/02/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos como el compartido por la cuenta de @ColombiaOscura, donde se ve a una pareja teniendo relaciones sexuales sentadas en una banca del parque del barrio de Santa Fe, en Bogotá, Colombia, lo que provocó el rechazo de los vecinos quienes empezaron a reclamarles e increparles por su acción.

Intimidad en un parque

En el material audiovisual, de solo un minuto y 39 segundos de duración, se observa a la joven sentada en las piernas de quien sería su pareja, en pleno acto, sin tomar en cuenta que podrían impactar a los menores de edad que puedan acudir al parque, ya que es el centro donde tratan de realizar sus juegos.

Durante el acto, los habitantes de la zona aparecieron inesperadamente y empezaron a grabar la escena con sus dispositivos móviles sin dejar de gritarles que eran "unos cochinos" por no tomar en cuenta que en cualquier momento podían ser vistos dando rienda suelta a su pasión al aire libre, en vez de acudir a un hotel.

"Respeten, cochinos", es lo que se oye decir en el video a una señora que les grita desde una ventana donde era muy evidente la situación que se estaba viviendo.

¡Huyen del lugar!

Tras ser descubiertos y sentirse incómodos con la situación, la pareja atinó a subirse sus pantalones y acomodar sus chaquetas para huir rápidamente antes de que los vecinos "salgan a castigarlos".

"Parejita que fue grabada en un parque de Bogotá pegándole al peluche, quedaron a medias por culpa de vecinos que los espantaron cuando ya se iban... ¿o venían?", se lee en la breve descripción del clip subido en X, que logró obtener miles de interacciones y alrededor de dos millones de reproducciones.

Jóvenes huyen despavoridos tras ser descubiertos teniendo relaciones en un parque.

¿Qué dijeron los usuarios?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrar su rotundo rechazo a la escena protagonizada por los jóvenes y pidieron que aprendan a respetar a sus vecinos y vayan a un hotel si desean tener más intimidad.

"Páguele pieza", "con estos calores, los entiendo", "que se valore la chica", "no es el lugar, pero tampoco es para tanto, peor los que roban y venden vicio", "a estos la calentura no los dejó llegar a la casa, pero de esto se van a reír toda la vida", "espero se cuiden porque si no tiene para una moteliada, menos va a tener para un tarro de leche", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo y polémica en las redes sociales tras ver cómo una pareja tuvo relaciones sexuales en la banca de un parque en Colombia y tras ser increpados por los vecinos terminaron huyendo despavoridos del lugar.