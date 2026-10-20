¿Comprarás tu disfraz para el 31 de octubre? Cuidado con las estafas que circulan en redes sociales

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Halloween es una de las fechas en las que aumentan las compras de disfraces, accesorios y entradas para celebraciones temáticas. Sin embargo, mientras los usuarios buscan ofertas para disfrutar de esta festividad, los ciberdelincuentes aprovechan el interés por las promociones para difundir estafas a través de las redes sociales.

De acuerdo con el Global Scam Intelligence Report 2026 de Bitdefender, el 36% de los usuarios que encontraron estafas en redes sociales llegó a interactuar con ellas. Esta situación evidencia los riesgos de confiar en publicaciones que ofrecen descuentos, regalos o beneficios que parecen demasiado buenos para ser ciertos.

Una investigación de Bitdefender Labs identificó que, durante Halloween de 2025, se difundieron anuncios patrocinados en plataformas de Meta que suplantaban marcas conocidas y promocionaban aplicaciones falsas. Algunas de estas descargas podían comprometer la información almacenada en los dispositivos.

Además, el uso de inteligencia artificial facilita la creación de imágenes, videos y mensajes cada vez más convincentes, lo que dificulta distinguir una publicidad legítima de una fraudulenta.

Anuncios patrocinados y ofertas falsas: así operan los delincuentes

Los anuncios patrocinados pueden transmitir una falsa sensación de seguridad entre los usuarios, quienes suelen asociarlos con empresas legítimas. No obstante, los estafadores también pueden pagar para promocionar publicaciones engañosas y dirigir a sus víctimas a páginas fraudulentas.

Por ello, antes de realizar una compra de disfraces o entradas para fiestas de Halloween, se recomienda comprobar que la cuenta pertenezca al negocio oficial y verificar cuidadosamente la dirección de la página web.

También es importante desconfiar de las suscripciones gratuitas, los regalos exclusivos y las promociones inesperadas que soliciten datos personales o descargas.

Estafas digitales en Halloween

¿Cómo evitar una estafa digital durante Halloween?

Bitdefender e Intecnia Corp recomiendan no confiar únicamente en la etiqueta de publicación patrocinada y evitar instalar aplicaciones directamente desde anuncios . En su lugar, los usuarios deben acudir a las páginas oficiales de los servicios y revisar los enlaces antes de ingresar información.

Otra alternativa es utilizar Bitdefender Scamio, un asistente gratuito basado en inteligencia artificial que permite analizar mensajes, enlaces y capturas de pantalla para identificar posibles señales de estafa.

Si una persona descarga un archivo sospechoso, debe realizar un análisis de seguridad en su dispositivo. Si sospecha que fue infectado, también debe cambiar sus contraseñas desde otro equipo seguro y revisar si existen accesos desconocidos a sus cuentas.

En conclusión, disfrutar de Halloween sin poner en riesgo la información personal requiere verificar cada oferta antes de hacer clic o pagar. Las promociones llamativas pueden esconder intentos de fraude, por lo que comprobar la fuente y evitar descargas desconocidas son medidas fundamentales para prevenir el robo de datos.