Minedu suspende a cuatro escolares y evalúa expulsarlos tras brutal agresión a menor de 14 años

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, Cornelio Gonzales, informó que se inició un procedimiento administrativo contra los cuatro escolares involucrados de la institución educativa pública Bartolomé Herrera, cuyas edades serían de 15 y 16 años . Mientras avanzan las investigaciones, los estudiantes llevarán clases en modalidad virtual.

Priorizarán la protección de la víctima

La medida se adoptó mientras se desarrolla el procedimiento administrativo que determinará si corresponde su expulsión definitiva. El caso también es investigado por la Policía y la Fiscalía, luego de que el adolescente fuera golpeado hasta quedar inconsciente y sufriera lesiones en el rostro.

Las autoridades educativas anunciaron que priorizarán la protección de la víctima y coordinarán asistencia legal y psicológica para él y su familia.

"Ahora, no se trata de proteger a los agresores nosotros buscamos como Ministerio de Educación, ser drásticos en las medidas y proteger desde hoy en adelante a los agredidos a las personas que sufren violencia, que sufren acoso, que sufren una diversidad de maltratos y que sin embargo, siguiendo los parámetros, se mantienen los agresores en el aula", manifestó Cornelio Gonzales.

Suspenden a los presuntos agresores y evalúan su expulsión

El funcionario acudió a la comisaría de San Miguel para acompañar a la madre del adolescente agredido, durante la presentación de la denuncia y las diligencias correspondientes.

Los presuntos agresores tienen 15 y 16 años. Según versiones de padres de familia, uno de ellos habría sido intervenido anteriormente por la Policía, información que deberá ser corroborada por las autoridades competentes.

"Muchas veces los padres de familia tienen que retirar a sus hijos a los a los hijos agredidos para que no siga el maltrato no sigue el acoso en esas medidas los padres de familia indican que alguno de los estudiantes incluso tendrían ya algunas denuncias en la comisaría lo que refieren los padres de familia", indicó.

Gonzales señaló que, de encontrarse vigentes los lineamientos de convivencia escolar mencionados en su declaración, se podría evaluar la expulsión inmediata de los involucrados. Sin embargo, la decisión definitiva dependerá del procedimiento correspondiente y de las disposiciones aplicables al caso.

Asimismo, indicó que se coordinará con el Ministerio de Justicia para gestionar asistencia legal, psicológica y social para la víctima y su madre. También se realizarán las acciones correspondientes mediante la Procuraduría Pública.

Las medidas administrativas y las diligencias fiscales deberán avanzar con el objetivo de esclarecer la agresión, garantizar la seguridad del adolescente y determinar las sanciones que correspondan. La protección de la víctima y la prevención de nuevos episodios de violencia escolar serán fundamentales durante el desarrollo del caso.