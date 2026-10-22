Tomás Gálvez pide derogar ley que faculta a la PNP a realizar investigación premilinar: "Generó conflicto en el trabajo del Ministerio Público"

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, pidió derogar la ley que faculta a la Policía Nacional a realizar investigaciones preliminares de delitos. Según indicó, la norma ha generado un conflicto en el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la PNP, puesto a que se omitiría la labor fiscal desde el inicio de los casos.

Trabajo conjunto entre Policía y Fiscalía dio resultados

Tomás Gálvez señaló que el trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió obtener resultados eficientes. Sin embargo, sostuvo que, desde la aprobación de la ley que faculta a la PNP a realizar investigaciones preliminares de manera autónoma, se ha dejado de lado la participación de los fiscales.

"Esa forma de trabajo nunca se debió perder. Con esta ley de la investigación preliminar de los delitos que le han dado exclusivamente a la Policía Nacional, ellos ya no convocan al Ministerio Público. Porque la misma ley les autoriza que pueden tomar la declaración con el abogado y no con el fiscal", afirmó.

Ley genera conflictos entre Policía y Fiscalía

Gálvez reconoció que la norma ha perjudicado el trabajo del Ministerio Público, por lo que solicitaron a la Comisión de Justicia derogar las facultades otorgadas a la Policía Nacional para realizar investigaciones preliminares de manera autónoma.

"Realmente se ha generado un gran conflicto en el trabajo del Ministerio Público con la Policía con esa ley. Por eso hemos solicitado, para ver que la Cámara de Diputados también es razonable, aprobó en la Comisión de Justicia que se derogue esa ley", indicó.

Constituciones establecieron distintos modelos de investigación

Asimismo, el fiscal de la Nación explicó que esta situación responde a una modificación en el marco constitucional. Según indicó, la Constitución de 1979 permitía a la Policía desarrollar su propia etapa de investigación del delito, mientras que la de 1993 estableció un esquema distinto.

"La Constitución establece que el Minsterio Público es el titular de la investigacion titular desde su inicio. La Constitución de 1993 cambió la situación que figruaba en la de 1979, donde indicaba que existía una propia etapa policial de investigación del delito", manifestó.

Gálvez pide investigaciones conjuntas desde el inicio

Tomás Gálvez, planteó que la Policía Nacional y el Ministerio Público trabajen conjuntamente desde el inicio de las investigaciones. Advirtió que excluir al fiscal de la etapa preliminar podría afectar el desarrollo del proceso judicial.

"Nosotros en ningún momento djimos que la Policía no trabaje, pedimos trabajar conjuntamente. Que inicie la investigación la Polcía, y nosotros tambien. No se puede excluir al fiscal de la investigación. Si la Policía lo hace sola, no sirve para el juicio, estaríamos perdiendo el tiempo. Queremos trabajar con la Policía", sostuvo.

En conclusión, Tomás Gálvez reiteró la necesidad de restablecer el trabajo coordinado entre la Policía Nacional y el Ministerio Público durante las investigaciones preliminares. Por ello, insistió en derogar la norma vigente y garantizar la participación de los fiscales desde el inicio de cada caso.