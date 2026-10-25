Tumbes: Senamhi reporta lluvias en la frontera y Matapalo acumula 11 mm de precipitaciones

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer los registros de precipitación acumulada en la región Tumbes, donde las lluvias continúan siendo monitoreadas por las estaciones meteorológicas instaladas en distintos puntos del territorio.

La información permite conocer el comportamiento de las lluvias durante las últimas 24 horas y mantener la atención sobre las condiciones meteorológicas en esta parte del país.

Senamhi reporta acumulados de lluvia en tres estaciones

De acuerdo con la información publicada por la entidad, el periodo evaluado comprende desde las 7:00 a. m. del sábado 24 hasta las 7:00 a. m. de hoy, domingo 25 de octubre. Durante esas 24 horas, la estación Campamento Sede reportó el mayor acumulado, con 12.4 milímetros de lluvia.

En segundo lugar se ubicó la estación Matapalo, que registró 11 milímetros, mientras que Rica Playa alcanzó los 3.1 milímetros. Estas cifras corresponden a las mediciones realizadas durante el periodo señalado y permiten identificar diferencias en la cantidad de precipitaciones registradas en las zonas monitoreadas.

Ante las precipitaciones registradas en Tumbes, es importante que la población se mantenga informada sobre las actualizaciones meteorológicas del Senamhi y las alertas emitidas por las autoridades. Asimismo, se recomienda evitar cruzar quebradas, ríos o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículos, debido al riesgo que representan las corrientes de agua.

🌧️🚨 #FenómenoElNiño #Minam #Senamhi ¡Tumbes, atentos a las lluvias! El Senamhi reportó acumulados de lluvia en la zona fronteriza de Tumbes. La Estación Campamento Sede acumuló 12.4 mm de lluvia, la Estación Matapalo, registró 11 mm y la Estación Rica Playa 3.1 mm #Tumbes. https://t.co/Inytg1LG4V October 25, 2026

¿Qué significan los milímetros de lluvia registrados?

El Senamhi también explicó el significado de estas mediciones mediante una infografía informativa . Un milímetro de lluvia equivale a un litro de agua acumulado por cada metro cuadrado de superficie.

Este indicador permite dimensionar la cantidad de precipitación registrada en un determinado lugar durante un periodo específico. Por ello, los acumulados reportados por las estaciones meteorológicas constituyen una referencia para conocer la evolución de las lluvias en la región.

Aunque las cifras muestran diferencias entre Campamento Sede, Matapalo y Rica Playa, los registros corresponden únicamente a las estaciones mencionadas y no representan necesariamente las condiciones de toda la región Tumbes.

El monitoreo meteorológico resulta importante para que las autoridades y la población puedan mantenerse informadas sobre la evolución de las precipitaciones, especialmente en sectores donde las lluvias podrían generar dificultades.

El reporte del Senamhi confirma que se registraron lluvias en distintos puntos de Tumbes durante el periodo evaluado. Ante estas condiciones, es importante seguir las actualizaciones oficiales de la entidad meteorológica y prestar atención a las recomendaciones de las autoridades para actuar oportunamente frente a posibles cambios en el clima.