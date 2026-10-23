Copa Libertadores y Sudamericana 2026: ¿cuándo y dónde se jugarán las finales y quiénes las disputarán?

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las finales de los principales torneos de clubes sudamericanos están cada vez más cerca. En aproximadamente un mes, se conocerá a los nuevos campeones de las dos competiciones más importantes del continente.

Las finales de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana 2026 ya tienen definidos a sus protagonistas, así como las fechas y sedes de los encuentros. En esta guía, conoce todos los detalles sobre los equipos finalistas y el camino que recorrieron para llegar a la instancia decisiva.

Final de la Copa Sudamericana: 'Xeneizes' contra 'Galos'

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, por la final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Será la primera vez que ambos clubes se midan en una final por un título internacional.

El conjunto azul y oro alcanzó esta instancia tras finalizar tercero en su grupo de la actual Copa Libertadores, por detrás de Universidad Católica de Chile y Cruzeiro. Ese resultado lo llevó a disputar las rondas eliminatorias de la Sudamericana, donde superó a O'Higgins, Recoleta de Paraguay, São Paulo y, más recientemente, Vasco da Gama.

Por su parte, Atlético Mineiro terminó como líder de su grupo en la Sudamericana, por delante de Cienciano, Juventud de Uruguay y Puerto Cabello. En las fases eliminatorias, el equipo brasileño dejó en el camino a RB Bragantino, Santos y Montevideo City Torque para asegurar su presencia en la final.

Final de la Copa Libertadores: 'Verdão' contra el 'Pincha'

El emblemático estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, será el escenario de una final que promete grandes emociones. Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán el próximo sábado 28 de noviembre por el título de la CONMEBOL Libertadores 2026.

Palmeiras buscará reafirmar su protagonismo en el torneo continental, al disputar su cuarta final en las últimas seis ediciones de la competición. El conjunto brasileño dominó su fase de grupos, en la que enfrentó a Junior de Barranquilla, Sporting Cristal y Cerro Porteño. En las rondas de eliminación directa, superó nuevamente al equipo paraguayo y luego venció a Liga de Quito y Fluminense para asegurar su clasificación.

Por su parte, 'El León' consiguió avanzar a las rondas eliminatorias tras competir en un grupo integrado por Flamengo, Cusco FC e Independiente de Medellín. En las instancias decisivas, el cuadro argentino dejó en el camino a Universidad Católica de Chile y Corinthians, antes de imponerse a Flamengo en la tanda de penales y sellar su pase a la final.