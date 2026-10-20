Embajadora de Palestina en Perú sobre reconocimiento como Estado: "No es suficiente"

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El reconocimiento de Palestina como Estado representa un avance diplomático, pero no es suficiente para garantizar el fin de la ocupación israelí. Así lo señaló la embajadora de Palestina en el Perú, Deema Asfour, durante una entrevista con Exitosa, en la que exhortó a los países que respaldan la solución de dos Estados a adoptar medidas concretas y coherentes con el Derecho Internacional.

La diplomática recordó que el Perú mantiene una relación histórica con Palestina y que, desde el reconocimiento formal en 2011, ambos países cuentan con representación diplomática.

Sin embargo, consideró que el respaldo expresado en declaraciones y votaciones internacionales debe complementarse con decisiones que contribuyan a poner fin a la ocupación.

"Nosotros siempre decimos que el reconocimiento por sí mismo no es suficiente , si no toma medidas para poner fin a la ocupación, porque apoyar a dos estados, no solo en palabras, apoyar a los estados significa que tomar medidas concretas para poner fin a la ocupación", manifestó Asfour.

Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos internacionales sobre la situación en los territorios palestinos y el papel que pueden desempeñar los Estados para promover una solución al conflicto.

Palestina pide medidas concretas al Perú

Durante la entrevista, Asfour sostuvo que el respaldo a la creación de dos Estados debe reflejarse en la revisión de los vínculos que puedan contribuir a mantener la ocupación. En esa línea, mencionó la necesidad de evaluar contratos y relaciones con Israel, al que identificó como la potencia ocupante.

"Y eso también significa revisar contratos, revisar relaciones con el poder ocupante que es Israel", afirmó la embajadora, al explicar que las acciones de los países deben ajustarse a las obligaciones establecidas por el Derecho Internacional.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, la embajadora de Palestina en el Perú, Deema Asfour, señaló que el reconocimiento de Palestina como Estado no es suficiente si no se adoptan medidas concretas para poner fin a lo que considera una ocupación por parte de Israel. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 20, 2026

La representante palestina también hizo referencia a la posición histórica del Perú en los organismos multilaterales. Según indicó, el país ha defendido el principio de dos Estados y ha respaldado iniciativas internacionales relacionadas con la situación palestina.

No obstante, consideró que el desafío consiste en convertir ese respaldo diplomático en decisiones que tengan efectos concretos. Para Asfour, los Estados deben evaluar si sus relaciones económicas, políticas y diplomáticas pueden contribuir a sostener una situación considerada ilegal por los organismos internacionales.

La resolución internacional y el voto peruano

La embajadora recordó que, en 2024, el Perú votó a favor de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas posterior a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la ocupación israelí.

Asfour destacó que el pronunciamiento no se limitó a abordar la ilegalidad de la ocupación, sino que también planteó medidas que los Estados deben adoptar para contribuir a ponerle fin. Entre ellas, mencionó evitar relaciones que puedan ayudar a mantener esa situación.

"Pero lamentablemente no es el caso. Pero el Perú votó por eso. El Perú votó por eso", expresó, al cuestionar la distancia entre el respaldo manifestado en las votaciones y la aplicación de medidas concretas.

Deema Asfour sostuvo que el reconocimiento de Palestina debe traducirse en acciones diplomáticas y políticas efectivas. Su planteamiento apunta a que el Perú y otros países no se limiten a respaldar la solución de dos Estados en los foros internacionales, sino que evalúen medidas coherentes con el Derecho Internacional para contribuir al fin de la ocupación.