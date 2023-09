(VIDEO) Estado de emergencia en SJL: Así resguarda la PNP las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima

La Policía Nacional del Perú llegó a San Juan de Lurigancho (SJL). En el tercer día del estado de emergencia por al aumento de la delincuencia, efectivos de la PNP resguardan las estaciones del tren de la Línea 1 del Metro de Lima del distrito desde muy tempranas horas de la mañana.

Agentes policiales en motos, camionetas y unidades de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) es el panorama con el que ha amanecido uno de los distritos más golpeados por la criminalidad este viernes 22 de septiembre.

Además, se están distribuyendo solo en las estaciones del mencionado transporte público para poder cubrir los diferentes puntos del sector y transmitir tranquilidad a la ciudadanía que exige mayores acciones de la institución ante los crímenes que ocurren diariamente.

Asimismo, los agentes de la Policía Nacional del Perú iniciaron con los operativos correspondientes al tercer día del estado de emergencia desde la madrugada. De acuerdo con los reportes, vehículos de la PNP han sido vistos patrullando el distrito desde cerca de la 01:00 a.m.

Sin embargo, no se identificó la presencia de integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú (FF.AA.), quienes aún no se habrían reportado en las calles de San Juan de Lurigancho este viernes.

Cabe decir que la Fiscalía de la Nación también desplegó una intervención, donde se intervino a dos personas y se clausuró dos locales que no respetaban el horario nocturno permitido.

Ante esta situación, los vecinos de SJL aprovecharon los micrófonos de Exitosa y manifestaron sus primeras impresiones sobre los tres días de estado de emergencia hasta la fecha.

Al respecto, saludaron que los efectivos de la PNP hayan llegado a las estaciones del tren del distrito e inicien con los operativas de vigilancia. Sin embargo, indicaron que esta disposición no es una solución en contra de la delincuencia, por lo que estarán a la expectativa de qué otras medidas tomarán en los próximos días.

"No, no es una solución, pero es un adelanto. Pero está muy bien, porque se ven policías, recién, porque ayer todavía no estaban. Poco a poco. Qué medidas más tomarán, no se sabe. Ojalá siga así", indicó una ciudadana.