Regidor de la MML: "El alcalde de Lima es ausente en las sesiones de concejo"

El regidor metropolitano de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Juan Carlos Adriazola Casas, lanzó duras críticas hacia el burgomaestre capitalino, acusándolo de no cumplir con una de sus principales funciones encargadas por ley.

En entrevista con Karina Novoa, la autoridad señaló que el alcalde de Lima asiste "por minutos" a las sesiones de concejo, situación que genera un mal ambiente con sus demás colegas al interior del Palacio Municipal.

Acusa al alcalde de ir a las sesiones para pasar lista

Esta noche, en "Informamos y Opinamos", Juan Carlos Adriazola Casas se refirió sobre las aptitudes de Rafael López Aliaga para llevar a cabo las sesiones de concejo. En ese sentido, aseveró que el alcalde capitalino permanece muy poco tiempo en las reuniones estipuladas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Asimismo, cuestionó la figura que el propio alcalde está mostrando al interior de la MML, criticando una visible postura de superioridad, cuando él es parte del Concejo Metropolitano, junto a los demás 39 regidores de Lima.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, desmintió que su cartera esté obstaculizando el proyecto del tren Lima - Callao que viene impulsando el alcalde de Lima. Como se recuerda, López Aliaga acusó al funcionario del Ejecutivo de impedir la realización de su obra. Desde el MTC refirieron que no se debe generar "falsas expectativas" en la población de la capital.

"Hay que generar confianza en la población y no generar expectativas que posiblemente no se puedan dar. Va servir mucho el diálogo, la conversación. En un sistema como el nuestro, es democrático conversarlo, se entiende la gente, no se llevar esto a un tema político, generando marchas, creo que el país no está para eso, el país está para hablar con objetividad. Espero que el alcalde democráticamente oficialice la solicitud de la reunión", finalizó.