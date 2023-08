Sopa teóloga, shámbar y pepián con gallina representarán a La Libertad en feria gastronómica internacional

La Libertad ya tiene representante en la feria gastronómica internacional "Perú, mucho gusto". Hasta Tumbes llegará la señora Flor Castillo Aguinaga, en representación de todos los liberteños, con los tres platos más representativos, de la región: la sopa teóloga, el shámbar y el pepián de gallina.

"Ahora yo estoy viajando a Tumbes, a participar en la feria "Perú, mucho gusto". Yo no soy mochera, yo nací en Cajamarca, en la ciudad de Santa Cruz, pero me considero mochera, porque vivo más de 40 años en Moche, y esta profesión la llevo en mis manos. Yo aprendí a preparar la sopa teóloga de una cocinera en Moche, que en su momento ganó el premio a la mejor sopa teóloga, ella me enseñó a preparar este plato", contó la cocinera.