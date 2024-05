¡Terrible! 9 muertos y varios heridos deja terrible accidente vehicular en Áncash

20/05/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un terrible accidente vehicular se registró en la provincia de Áncash y dejó 9 muertos. La caída de un combi se produjo a la altura del kilómetro 73 + 40 en el distrito de Marca, provincia de Recuay.

Según informes de la prensa local, el vehículo accidentado habría caído al río en circunstancias que aún se están investigando. Como resultado del accidente, el conductor y otros pasajeros fallecieron en el lugar, sumando un total de nueve víctimas.

Accidente en Áncash

La lista de heridos fue confirmada por la Policía Nacional del Perú y se encuentran las siguientes personas:

Raúl Néstor Machaca Mamani (chofer del vehículo).

Angélica Ramírez Poma.

Remigio Bañez Molina.

Donato Bañez Molina.

Jhon Henry Solís Mallqui.

Clara Inés Santillán Trejo.

Asimismo, en esta relación también se encuentra una pequeña de 10 años cuya identidad aún no ha sido conocida. Pese a que las causas del incidente no están claras, las autoridades no descartaron que el siniestro haya sido provocado por el exceso de velocidad de la unidad de transporte.

Los heridos del incidente se encuentran en el hospital de Barranca, donde fueron trasladadas por las autoridades de la zona y se encuentran recibiendo atención médica especializada.

Tragedia en variante de Pasamayo

Asimismo, se reportó un terrible accidente se registró en la zona de la Variante de Pasamayo y dejó a dos personas heridas luego de un múltiple choque en la provincia de Huaral.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 66 de la importante vía y fue protagonizado por cinco vehículos. Según se informó, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las unidades de emergencia médica se apersonaron en esta parte de Lima.

De acuerdo a fuentes policiales, el siniestro se habría originado a causa de la densa neblina y producto del exceso de velocidad. Este trágico accidente fue confirmado por la empresa Norvial, concesionaria de la ruta, indicó que el tránsito se encuentra completamente restringido.

Como se sabe, este es el segundo accidente de tránsito que se registra en la Variante de Pasamayo en menos de 24 horas. Y es que, como se recuerda, el último domingo se produjo un choque múltiple en el kilómetro 68 de la vía que dejó tres muertos y varios heridos de consideración.

De esta manera, se dio a conocer que un terrible accidente vehicular en Áncash provocó la muerte de 9 personas y dejó varios heridos en el lugar.