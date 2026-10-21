Alertan que El Niño representa un "riesgo inminente" en el Perú: "La población va a tener que evacuar"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Juvenal Medina, presidente del Consejo Directivo de Predes (Prevención de Desastres), expresó su preocupación por el impacto del fenómeno El Niño en el Perú y advirtió que el escenario plantea un riesgo inminente de gran magnitud.

Medina pide compromiso ciudadano ante el fenómeno El Niño

Juvenal Medina advirtió sobre la gravedad de los eventos climatológicos y sus posibles consecuencias. Asimismo, destacó la importancia de que la ciudadanía siga las indicaciones de las autoridades y colabore en las medidas de prevención para afrontar los efectos del fenómeno El Niño.

"Es un tremendo desafío que nos invoca a toda la sociedad peruana, no solamente al Estado como responsable principal del desarrollo, si no, también sumar esfuerzos entre la sociedad civil. Aunque no se haya declarado en emergencia nacional como aveces suele darse para que venga la ayuda internacional, debe declararse en estado de emergencia", afirmó.

Predes advierte riesgos e insta a preparar albergues

El presidente del Consejo Directivo de Predes alertó que el fenómeno El Niño representa un riesgo significativo para el país, por lo que instó a tomar medidas preventivas desde ahora y garantizar los recursos necesarios para afrontar su impacto.

Asimismo, indicó que la población que reside en zonas vulnerables podría tener que evacuar sus viviendas para reducir los riesgos ante posibles emergencias.

"Creemos que el escenario de riesgo ya nos presenta un riesgo inminente grande, y eso, cuanto antes se pueda planificar la intervención es mejor. Nosotros ya deberíamos estar hablando de albergues e implementar áreas donde se va a refugiar la población que va a tener que evacuar de las zonas vulnerables", señaló.

Medina exhorta a fortalecer zonas vulnerables ante El Niño

En ese sentido, Medina exhortó al Gobierno a acelerar las acciones para fortalecer los sectores más vulnerables frente a los próximos eventos climatológicos, al recordar que el Perú es un territorio recurrentemente afectado por este tipo de fenómenos.

"Se habla de que no es hora de hablar de prevención, yo creo que tenemos que hacerlo y prepararnos. Hay que salir de este estado de exposición y fragilidad para ir diseñando cuál va a ser la situación deseada de la ciudad y de los pueblos porque estamos en un hecho recurrente. ¿Cómo queremos recibir al siguiente Niño? Hay que pensar en los siguientes escenarios", manifestó.

En diálogo con Exitosa, Juvenal Medina, presidente del Consejo Directivo de Predes (Prevención de Desastres), expresó su preocupación por el impacto del fenómeno El Niño en el Perú y advirtió que el escenario plantea un riesgo inminente de gran magnitud.