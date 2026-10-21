Fenómeno El Niño: alertan sobre consecuencias severas en Lima por inundaciones, escasez de agua y alimentos

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fenómeno El Niño podría generar consecuencias severas en Lima y otras regiones del país debido a las lluvias torrenciales, inundaciones, activación de quebradas y huaicos que podría provocar. Además, la capital podría presentar problemas de abastecimiento de agua potable y alimentos, así como el impacto en las carreteras y los servicios de salud.

Consecuencias severas en Lima por fenómeno El Niño

Durante el diálogo con Exitosa, Oswaldo Moreno, experto en gestión de riesgo de desastres, sostuvo que los riesgos asociados a este evento climático vienen siendo advertidos desde hace varios meses. Asimismo, recordó los daños ocasionados por el fenómeno El Niño de 1997-1998, que dejó cientos de miles de damnificados y graves afectaciones a la infraestructura, especialmente en las regiones del norte del Perú.

Al mencionar cifras históricas de aproximadamente 800 mil damnificados y 115 mil viviendas afectadas, además de daños severos en la infraestructura de Piura, Lambayeque y Tumbes.

"Esto se viene anunciando hace seis meses. Es más, el Niño de 1997-1998 nos deja una gran advertencia", manifestó Moreno.

Experto advierte sobre lluvias torrenciales por El Niño

También, el especialista alertó sobre la intensidad de las precipitaciones que podrían presentarse durante este evento. Según explicó, los escenarios que mencionó contemplan lluvias de entre 250 y 300 milímetros en un solo día, lo que podría ocasionar emergencias en distintas zonas del territorio nacional.

"Van a ser lluvias torrenciales, como cascadas", señaló el especialista.

Lima enfrentaría problemas de agua y abastecimiento

El especialista advirtió que la capital no solo estaría expuesta a inundaciones y huaicos, sino también a consecuencias indirectas que podrían afectar a millones de ciudadanos.

"Nosotros, Lima, vamos a tener consecuencias severas. No solamente vamos a tener inundaciones, activaciones de quebradas, huaicos; vamos a tener falta de agua, alimentación, las carreteras se van a cerrar", alertó.

Según Moreno, las posibles interrupciones de las vías de comunicación podrían dificultar el transporte y la distribución de productos básicos. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de colapso de servicios públicos, como las áreas de hospitalización.

Incluso, estimó que entre 10 y 12 millones de personas podrían resultar afectadas o damnificadas a nivel nacional. En Lima , calculó que la cifra podría alcanzar entre tres y cuatro millones , principalmente por cortes de agua potable, desagües colapsados y desabastecimiento.

Finalmente, las proyecciones por el fenómeno El Niño alertan sobre consecuencias severas en Lima por inundaciones, escasez de agua y alimentos, motivos que refuerzan la importancia de la prevención y la preparación ante posibles emergencias.