¿Cúal es el precio del dólar HOY en Perú? Así cotiza el tipo de cambio este martes 20 de octubre

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Subió o bajó el precio del dólar hoy en Perú? ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio? Conoce cuál es el comportamiento de la divisa en el mercado paralelo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de este martes 20 de octubre.

Dólar hoy en Perú: precio y tipo de cambio Sunat

El precio del dólar sigue siendo un factor económico que la ciudadanía, inversionistas y empresarios buscan identificar a tiempo antes de realizar operaciones con la moneda extranjera en el mercado cambiario peruano. En ese marco, conocer cuál es el valor de la divisa hoy también ayuda a cuidar mejor tu poder adquisitivo si se piensa cambiar dólares por soles o viceversa.

Asimismo, recuerda que el precio del dólar en Perú puede variar (aumenta o disminuye) cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.

Por ello, en la apertura de la jornada de este martes 20 de octubre, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en Perú.

MARTES 20 DE OCTUBRE Precio del dólar en Perú HOY, 19 de octubre: cotización del tipo de cambio para la compra y venta este lunes Lee también COMPRA VENTA S/ 3,434 S/ 3,447

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una variación al alza en comparación al día de ayer, lunes 19 de octubre, donde la compra era de S/ 3,423 y la venta de S/ 3,431.

¿A cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo?

Ten en cuenta que el valor que se refleja en el portal de la Sunat puede ser diferente de las cotizaciones ofrecidas por bancos, casas de cambio o cambistas. Por ello, también es ideal conocer cuál es el precio del dólar en el mercado paralelo en la mañana de este 20 de octubre para comparar las tasas y verificar si existen comisiones adicionales.

En ese sentido, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio del dólar paralelo u Ocoña en la apertura de este martes, de acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3,420 | Venta S/ 3,440.

Cotización del dólar paralelo hoy.

Así cerró el dólar ayer, 19 de octubre, según el BCRP

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el billete verde cerró su cotización ayer, 19 de octubre, en S/ 3,4370 (con una apertura de S/ 3,4340), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de S/ 3,4393, con un máximo de S/ 3,4460 y un mínimo de S/ 3,4320.

También puedes verificar el valor de la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano no solo en la Sunat o el BCRP, sino también en entidades como el Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y medios económicos confiables como Bloomberg y Reuters.

Gran parte de nuestra economía está asociada a bienes importados que se compran en dólares, por lo cual, es importante verificar con anticipación el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio antes de realizar alguna operación financiera hoy, 20 de octubre, en Perú.