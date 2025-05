Excantante de 'La Única Tropical' toma drástica medida por extorsiones: Deja los escenarios y cierra su local

La criminalidad sigue afectando a los artistas peruanos. En esta ocasión, Aldair Armas, excantante de la agrupación 'La Única Tropical', tomó una drástica medida a raíz de las constantes extorsiones y amenazas en su contra: Dejó los escenarios, cerró su local gastronómico y pasó a la clandestinidad.

De acuerdo con su testimonio, dichas amenazas empezaron cuando en marzo adquirió un bus para la orquesta que lideraba. Si bien estos hechos se detuvieron durante un tiempo, volvieron con fuerza cuando en abril inauguró un local de comida en la ciudad de Piura. Los mensajes extorsivos empezaron a ser más constantes.

Enseguida, explicó que por estas amenazas no tuvo más remedio que esconder el bus que adquirió, parar sus labores, mudarse y pasar a la clandestinidad junto a su familia por temor a que alguno de ellos salga afectado.

"El bus que adquirí en marzo tuve que esconderlo, ahorita está escondido en una cochera, también tuve que parar con mis labores. Hace un mes que no trabajo, hace un mes que no tengo shows, me puse a pensar en mi familia, tengo a mi hija, a mi madre. Ahorita me he mudado y son pocas las personas que saben donde estoy", agregó.