Dayanita rompe con su novio y amenaza a Magaly por revelar que se dedica al trabajo más antiguo del mundo

El escándalo no termina. Luego de que Magaly TV, La Firme difundiera un reportaje donde se revelan supuestos encuentros íntimos ofrecidos por Dayanita, la actriz cómica no solo rompió con su novio, Miguel Rubio, sino que también lanzó una fuerte amenaza a Magaly Medina.

Dayanita amenaza a Magaly Medina

Dayanita, la recordada actriz cómica de JB en ATV, se encuentra en el centro de la controversia luego de que se expusieran sus nuevas actividades laborales: Estaría ofreciendo contenido explícito y encuentros íntimos por 800 soles a través de Telegram.

El impacto del reportaje de Magaly Medina fue inmediato, y la tensión crecía. Mientras Dayanita veía el programa en vivo, acompañada de sus amigas y su pareja, Miguel Rubio, la cosa se puso fea.

De la sorpresa, pasó a la ira en un dos por tres. Al ver cómo su imagen era expuesta sin filtro, la exactriz cómica intentó comunicarse con el reportero que la había entrevistado, pero no obtuvo respuestas. Y ahí fue cuando explotó.

"Yo sé dónde vive. Yo sí sé dónde vive Magaly, igual me avisan no más, yo tengo la ubicación", gritó Dayanita, visiblemente fuera de sí, mientras sus seguidores le pedían que se pronunciara.

Las palabras fueron seguidas de un ataque directo a la 'Urraca': "Esa señora, parece que no le hace nada bien el a**r, oye", añadió, con un toque de sarcasmo que no logró calmar los ánimos.

Dayanita termina relación con su novio

Pero el drama no terminó ahí, Dayanita y su galán, Miguel Rubio, desaparecieron de la transmisión en vivo. Esto, obvio, generó más intriga entre los fans y encendió todas las redes sociales.

Mientras tanto, los comentarios en el chat no paraban, muchos preocupados por la actitud de la exintegrante de JB en ATV y, sobre todo, por su relación, ya que, al parecer, Miguel Rubio no estaba al tanto de las "nuevas actividades" de su pareja.

La cosa siguió escalando en la transmisión, y Dayanita ya no podía más con el agotamiento emocional. "Mi pareja me terminó, no sabía lo que estaba pasando, no lo sabía", confesó la actriz entre lágrimas.

El reportaje de Magaly TV, La Firme no solo generó revuelo en redes sociales, sino que también cambió por completo la situación personal de Dayanita. Tras la difusión de los supuestos encuentros íntimos que estaría ofreciendo, la actriz terminó con su novio y lanzó una fuerte amenaza contra Magaly Medina.