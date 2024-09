Exmiembro del GEIN: "El Perú no ha estado preparado para recibir criminalidad del extranjero"

El Perú vive una ola de delincuencia y criminalidad que ha sobrepasado cualquier límite y que tiene en vilo a toda la población. Por ejemplo, diversas empresas de transporte de Lima norte acataron un paro este lunes 23 de septiembre para exigir que se detengan las extorsiones de las que vienen siendo víctima desde hace semanas.

Por ello, Exitosa conversó con José Luis Becerra, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia Nacional, más conocido como GEIN, para conocer sus sensaciones acerca de dicha problemática.

Según su versión, la Policía Nacional del Perú se ha visto sobrepasada por la llegada de delincuentes provenientes del extranjero los cuales tenían experiencia en situaciones criminales.

A su vez, el especialista señaló que estos facinerosos pisan suelo peruano atraídos por la informalidad que domina el mercado económico nacional. El dinero que circula en las calles es el principal motivo de las bandas criminales para atacar negocios, empresas de transporte y otros.

"El 70 % de la población económicamente activa es informal y eso es lo que la atrae a los criminales que es el dinero circulante diario. Si te das cuenta, no están atacando a las grandes empresas, atacan a la base social como las motos, bodegas, buses, etc. Entonces, el Perú no ha estado preparado para recibir la criminalidad trasnacional que hoy tenemos", añadió a nuestro medio.